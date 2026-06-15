ALCO: Ανέβηκε μισή μονάδα η ΝΔ στο 23,3% στην πρόθεση ψήφου, με 14,2% η πρεμιέρα Τσίπρα, στο 10,3% το ΠΑΣΟΚ, χάνει σχεδόν δύο μονάδες
ALCO: Ανέβηκε μισή μονάδα η ΝΔ στο 23,3% στην πρόθεση ψήφου, με 14,2% η πρεμιέρα Τσίπρα, στο 10,3% το ΠΑΣΟΚ, χάνει σχεδόν δύο μονάδες
Δυό μονάδες πάνω η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης - Στην τέταρτη θέση η Ελπίδα της Καρυστιανού με 8,1% - Απώλειες για όλα τα κόμματα πλην ΝΔ, ΜεΡΑ25 και Φωνής Λογικής - Το 51% διαφωνούσε με την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, το 19% συμφωνούσε
Άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων (23,3%) δίνει στη ΝΔ η ALCO, στη μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά επισήμως την ΕΛΑΣ και την Ελπίδα για τη δημοκρατία - ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 14,2% και το κόμμα Καρυστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1%.
Σημαντικές απώλειες σχεδόν δύο μονάδων καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που μέσα σε ένα μήνα πέφτει από το 12,2% στο 10,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση προς την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού. Σημαντική πτώση από το 5,7% στο 3,6% εμφανίζει και η Ελληνική Λύση.
Τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από την είσοδο των νέων πολιτικών φορέων είναι το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής - σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%.
Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα την κοινωνία
Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23%, ο Αλέξης Τσίπρας 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος με ποσοστό 7%, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχηγοί με ακόμα μικρότερα ποσοστά. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο «Κανένας» είναι στο 32%.
Τα νέα κόμματα
Στο 25% μετρήθηκαν οι θετικές πρώτες εντυπώσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ήταν στο 22% για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Πάντως, το 25% δηλώνει ότι βλέπει την ΕΛΑΣ ως εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση, ενώ για την Ελπίδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 10%, καθώς το 52% κάνει λόγο για κόμμα διαμαρτυρίας.
Το κόμμα Τσίπρα έχει κατά σειράν τις μεγαλύτερες εισροές από τον ΣΥΡΙΖΑ (έξι στους δέκα ψηφοφόρους του στέφονται προς το νέο κόμμα), το ΚΚΕ (9%), την Πλεύση Ελευθερίας (7%) , το ΠΑΣΟΚ (6%) και από εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει το 2023 (6%).
Αντίστοιχα, το κόμμα Καρυστιανού παίρνει έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους που δήλωναν «άλλο κόμμα» ή Νίκη, ενώ έχει σημαντικές εισροές από εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει το 2023 (9%) τον ΣΥΡΙΖΑ (7%) , αλλά και από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ (6%).
Για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
Η εταιρεία μέτρησε και τις διαθέσεις της κοινής γνώμης για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν Αλέξανδρου Γιωτόπουλου (η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία επιστρέφει στη φυλακή) , με το 51% να διαφωνεί με την αποφυλάκισή του και μόλις ένα 19% να συμφωνεί.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
Σημαντικές απώλειες σχεδόν δύο μονάδων καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που μέσα σε ένα μήνα πέφτει από το 12,2% στο 10,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Απώλειες προς το κόμμα Τσίπρα έχει το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση προς την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού. Σημαντική πτώση από το 5,7% στο 3,6% εμφανίζει και η Ελληνική Λύση.
Τα μόνα κόμματα που δεν επηρεάζονται από την είσοδο των νέων πολιτικών φορέων είναι το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής - σημειώνουν άνοδο και εμφανίζονται πολύ κοντά στο όριο του 3%.
Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα την κοινωνία
Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23%, ο Αλέξης Τσίπρας 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος με ποσοστό 7%, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχηγοί με ακόμα μικρότερα ποσοστά. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο «Κανένας» είναι στο 32%.
Τα νέα κόμματα
Στο 25% μετρήθηκαν οι θετικές πρώτες εντυπώσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ήταν στο 22% για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Πάντως, το 25% δηλώνει ότι βλέπει την ΕΛΑΣ ως εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση, ενώ για την Ελπίδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 10%, καθώς το 52% κάνει λόγο για κόμμα διαμαρτυρίας.
Το κόμμα Τσίπρα έχει κατά σειράν τις μεγαλύτερες εισροές από τον ΣΥΡΙΖΑ (έξι στους δέκα ψηφοφόρους του στέφονται προς το νέο κόμμα), το ΚΚΕ (9%), την Πλεύση Ελευθερίας (7%) , το ΠΑΣΟΚ (6%) και από εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει το 2023 (6%).
Αντίστοιχα, το κόμμα Καρυστιανού παίρνει έναν στους τέσσερις ψηφοφόρους που δήλωναν «άλλο κόμμα» ή Νίκη, ενώ έχει σημαντικές εισροές από εκείνους που δεν είχαν ψηφίσει το 2023 (9%) τον ΣΥΡΙΖΑ (7%) , αλλά και από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ (6%).
Για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
Η εταιρεία μέτρησε και τις διαθέσεις της κοινής γνώμης για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν Αλέξανδρου Γιωτόπουλου (η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία επιστρέφει στη φυλακή) , με το 51% να διαφωνεί με την αποφυλάκισή του και μόλις ένα 19% να συμφωνεί.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Δείτε την έρευνα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα