ALCO: Ανέβηκε μισή μονάδα η ΝΔ στο 23,3% στην πρόθεση ψήφου, με 14,2% η πρεμιέρα Τσίπρα, στο 10,3% το ΠΑΣΟΚ, χάνει σχεδόν δύο μονάδες

Δυό μονάδες πάνω η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης - Στην τέταρτη θέση η Ελπίδα της Καρυστιανού με 8,1% - Απώλειες για όλα τα κόμματα πλην ΝΔ, ΜεΡΑ25 και Φωνής Λογικής - Το 51% διαφωνούσε με την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου, το 19% συμφωνούσε