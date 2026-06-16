Ιστορικό πρώτο γκολ της Σαουδικής Αραβίας στο ντεμπούτο του Δώνη σε Μουντιάλ, δείτε το γκολ
Ιστορικό πρώτο γκολ της Σαουδικής Αραβίας στο ντεμπούτο του Δώνη σε Μουντιάλ, δείτε το γκολ
Ο Αλ Αμρί άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ουρουγουάη, χαρίζοντας προβάδισμα στη Σαουδική Αραβία και γράφοντας ιστορία στο πρώτο παιχνίδι του Έλληνα τεχνικού σε Παγκόσμιο Κύπελλο
Μια ξεχωριστή στιγμή στην προπονητική καριέρα του Γιώργου Δώνη καταγράφηκε στο Μουντιάλ 2026, καθώς η Σαουδική Αραβία πέτυχε το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού. Ο Αλί Αλ Αμρί βρήκε δίχτυα στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ουρουγουάη, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του και χαρίζοντας στον Δώνη μια ιστορική στιγμή στο ντεμπούτο του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η φάση ξεκίνησε από προσπάθεια των Σαουδαράβων μέσα στην περιοχή της Ουρουγουάης, με τον Φερνάντο Μουσλέρα να πραγματοποιεί ασταθή επέμβαση. Ο Αλ Αμρί βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με προβολή από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Το γκολ προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς αποτέλεσε το πρώτο της ομάδας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και το πρώτο που σημειώνει σε Μουντιάλ με τον Γιώργο Δώνη στον πάγκο της.
Η αναμέτρηση με την Ουρουγουάη σηματοδοτεί παράλληλα την πρώτη παρουσία του Έλληνα προπονητή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στη συγκεκριμένη στιγμή.
Η φάση ξεκίνησε από προσπάθεια των Σαουδαράβων μέσα στην περιοχή της Ουρουγουάης, με τον Φερνάντο Μουσλέρα να πραγματοποιεί ασταθή επέμβαση. Ο Αλ Αμρί βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με προβολή από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Το γκολ προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς αποτέλεσε το πρώτο της ομάδας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και το πρώτο που σημειώνει σε Μουντιάλ με τον Γιώργο Δώνη στον πάγκο της.
Η αναμέτρηση με την Ουρουγουάη σηματοδοτεί παράλληλα την πρώτη παρουσία του Έλληνα προπονητή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στη συγκεκριμένη στιγμή.
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