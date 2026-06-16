Ιστορικό πρώτο γκολ της Σαουδικής Αραβίας στο ντεμπούτο του Δώνη σε Μουντιάλ, δείτε το γκολ

Ο Αλ Αμρί άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ουρουγουάη, χαρίζοντας προβάδισμα στη Σαουδική Αραβία και γράφοντας ιστορία στο πρώτο παιχνίδι του Έλληνα τεχνικού σε Παγκόσμιο Κύπελλο