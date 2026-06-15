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Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του στη Δράμα και μετά αυτοκτόνησε
Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του στη Δράμα και μετά αυτοκτόνησε
Η γυναίκα, επίσης αστυνομικός, δέχθηκε τρεις μαχαιριές και ξεψύχησε - Το παιδί της οικογένειας τηλεφώνησε στις Αρχές αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη
Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα στη Δράμα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από τον σύζυγό της με τρεις μαχαιριές. Ο ίδιος, μετά την πράξη του, αυτοπυροβολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός λίγο αργότερα σε ΙΧ.
Η πρώτη ενημέρωση προς τις Αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της ΕΛΑΣ αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη και κινητοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή, η γυναίκα κατέληξε.
Ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, πολίτης επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας, ο οποίος ήταν νεκρός.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το ζευγάρι των αστυνομικών είχε απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Η πρώτη ενημέρωση προς τις Αρχές έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της ΕΛΑΣ αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη και κινητοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή, η γυναίκα κατέληξε.
Ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, πολίτης επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της τραυματισμένης γυναίκας, ο οποίος ήταν νεκρός.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το ζευγάρι των αστυνομικών είχε απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
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