Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του στη Δράμα και μετά αυτοκτόνησε

Η γυναίκα, επίσης αστυνομικός, δέχθηκε τρεις μαχαιριές και ξεψύχησε - Το παιδί της οικογένειας τηλεφώνησε στις Αρχές αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη