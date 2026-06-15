Δείτε βίντεο: Το θέατρο που έπαιζε το ζευγάρι των γκέι ανδρών που κακοποίησαν και δολοφόνησαν βρέφος στη Βρετανία
Δείτε βίντεο: Το θέατρο που έπαιζε το ζευγάρι των γκέι ανδρών που κακοποίησαν και δολοφόνησαν βρέφος στη Βρετανία
Οπτικό υλικό από την ημέρα που μετέφεραν το βρέφος στο νοσοκομείο δείχνει πώς προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές
Προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές ότι ο θάνατος του μικρού Πρέστον ήταν ένα ατύχημα, αλλά αποκαλύφθηκαν πολύ γρήγορα οι δύο άνδρες, που ήταν ζευγάρι, οι οποίοι καταδικάστηκαν για την σεξουαλική κακοποίηση και τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 13 μηνών.
Το ζευγάρι από το Μπλάκπουλ υιοθέτησε τον Πρέστον όταν ο μικρός ήταν περίπου 10 μηνών. Ως τότε το βρέφος ζούσε με ανάδοχους γονείς.
Στο βίντεο του BBC φαίνεται ένας από τους δύο καταδικασμένους, ο δάσκαλος Τζέιμς Βάρλεϊ, στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφέρει το μωρό, τρεις μήνες μετά την αναδοχή.
«Δεν έπρεπε να τον είχα αφήσει μόνο», ακούγεται λέει στους αστυνομικούς, παριστάνοντας τον άνθρωπο που έχει τύψεις για αυτό. Το μωρό πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
Είχε βρεθεί στη πνιγμένο μπανιέρα, είπε ο ανάδοχος πατέρας στους αστυνομικούς. Γρήγορα όμως φάνηκε ότι ο μικρός είχε υποστεί εκτεταμένη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και δεν υπήρχε ίχνος πνιγμού.
Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι στην ανάκριση ο Βάρλεϊ ήταν εντελώς διαφορετικό άτομο. Ο σύντροφός του και αυτός αρνήθηκε ότι είχε κακοποιήσει το βρέφος, τα δεδομένα όμως ήταν συντριπτικά εναντίον τους.
Και οι δύο, αναφέρει το BBC, έλεγαν πόσο δύσκολη τους φαινόταν η ανατροφή του μωρό και σε μηνύματά τους μιλούσαν για την αϋπνία και το πόσο «ενοχλητικός» ήταν ο μικρός. Μέχρι που τον κακοποίησαν μέχρι θανάτου...
Το ζευγάρι από το Μπλάκπουλ υιοθέτησε τον Πρέστον όταν ο μικρός ήταν περίπου 10 μηνών. Ως τότε το βρέφος ζούσε με ανάδοχους γονείς.
Στο βίντεο του BBC φαίνεται ένας από τους δύο καταδικασμένους, ο δάσκαλος Τζέιμς Βάρλεϊ, στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφέρει το μωρό, τρεις μήνες μετά την αναδοχή.
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«Δεν έπρεπε να τον είχα αφήσει μόνο», ακούγεται λέει στους αστυνομικούς, παριστάνοντας τον άνθρωπο που έχει τύψεις για αυτό. Το μωρό πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
Είχε βρεθεί στη πνιγμένο μπανιέρα, είπε ο ανάδοχος πατέρας στους αστυνομικούς. Γρήγορα όμως φάνηκε ότι ο μικρός είχε υποστεί εκτεταμένη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και δεν υπήρχε ίχνος πνιγμού.
Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι στην ανάκριση ο Βάρλεϊ ήταν εντελώς διαφορετικό άτομο. Ο σύντροφός του και αυτός αρνήθηκε ότι είχε κακοποιήσει το βρέφος, τα δεδομένα όμως ήταν συντριπτικά εναντίον τους.
Και οι δύο, αναφέρει το BBC, έλεγαν πόσο δύσκολη τους φαινόταν η ανατροφή του μωρό και σε μηνύματά τους μιλούσαν για την αϋπνία και το πόσο «ενοχλητικός» ήταν ο μικρός. Μέχρι που τον κακοποίησαν μέχρι θανάτου...
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