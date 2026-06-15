Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης: Το πάρτι που οργάνωσαν για τα όγδοα γενέθλια της κόρης τους
Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης: Το πάρτι που οργάνωσαν για τα όγδοα γενέθλια της κόρης τους
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα στα social media με λεζάντα «Για πάντα πλάι σου»
Ένα πάρτι οργάνωσαν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης για τα όγδοα γενέθλια της κόρης τους. Η τραγουδίστρια μάλιστα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά στιγμιότυπα.
Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram τα χρώματα που κυριάρχησαν στον στολισμό ήταν το μοβ και το μαύρο. Σε μία από αυτές το ζευγάρι απαθανατίζεται μαζί με το παιδί του μπροστά στην τούρτα γενεθλίων. «Για πάντα πλάι σου», ανέφερε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου
Όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram τα χρώματα που κυριάρχησαν στον στολισμό ήταν το μοβ και το μαύρο. Σε μία από αυτές το ζευγάρι απαθανατίζεται μαζί με το παιδί του μπροστά στην τούρτα γενεθλίων. «Για πάντα πλάι σου», ανέφερε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου
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