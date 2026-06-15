Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό - Πληροφορίες για επαφές με τον Ομπράντοβιτς

Το διαζύγιο επισημοποιήθηκε μετά την συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Με ένα αφιερωματικό βίντεο και σύντομη συζήτηση με τον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων» το αντίο της ΚΑΕ