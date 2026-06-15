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Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό - Πληροφορίες για επαφές με τον Ομπράντοβιτς
Τέλος ο Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό - Πληροφορίες για επαφές με τον Ομπράντοβιτς
Το διαζύγιο επισημοποιήθηκε μετά την συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Με ένα αφιερωματικό βίντεο και σύντομη συζήτηση με τον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων» το αντίο της ΚΑΕ
Μετά από τρία χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Εργκίν Αταμάν αποχωρεί από τους πράσινους.
Η απόφαση λήφθηκε μετά τη συνάντηση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ακολούθησε λίγο αργότερα η επίσημη ανακοίνωση από την πράσινη ΚΑΕ μέσω των λογαριασμών της στα social media.
Ο Τούρκος τεχνικός ήρθε το καλοκαίρι του 2023 στην Ελλάδα σηματοδοτώντας τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού που μετά από αρκετά χρόνια θέλησε να επισρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο....
Και το έκανε με... κρότο καθώς στην πρώτη του κιόλας σεζόν ο Αταμάν οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο 7ο αστέρι της Euroleague (θριάμβευσε επί της Ρεάλ στον τελικό του Βερολίνου), αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στην συλλογή του προσέθεσε και δύο Κύπελλα Ελλάδας και την περσινή συμμετοχή στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.
Ωστόσο φέτος η αποτυχία πρόκρισης στο Final 4 και η απώλεια του τίτλου στη δραματική σειρά των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό έφερε τις εξελίξεις με τον Αταμάν να αποχωρεί από τον πάγκο του ΠΑΟ.
Στο τέλος του βίντεο υπάρχει και το «αντίο» με ευχαριστίες του Τούρκου τεχνικού που αναφέρει:
«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε. Πέρασα πραγματικά καταπληκτικά στην Αθήνα, σ' αυτήν την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσε σ' αυτά τα τρία χρόναιο αυτά τα 4 κύπελα και ειδικά αυτό της Euroleague.
Σ' όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις μέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.
Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που έχω εδώ στην Ελλάδα.
Όχι μόνο οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο.»
Από την πλευρά του ο κ.Γιαννακόπουλος τόνισε:
Η απόφαση λήφθηκε μετά τη συνάντηση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ακολούθησε λίγο αργότερα η επίσημη ανακοίνωση από την πράσινη ΚΑΕ μέσω των λογαριασμών της στα social media.
Thank you, Ergin! #paobcaktor pic.twitter.com/FDXTWaMicV— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 15, 2026
Και το έκανε με... κρότο καθώς στην πρώτη του κιόλας σεζόν ο Αταμάν οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο 7ο αστέρι της Euroleague (θριάμβευσε επί της Ρεάλ στον τελικό του Βερολίνου), αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στην συλλογή του προσέθεσε και δύο Κύπελλα Ελλάδας και την περσινή συμμετοχή στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι.
Ωστόσο φέτος η αποτυχία πρόκρισης στο Final 4 και η απώλεια του τίτλου στη δραματική σειρά των τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό έφερε τις εξελίξεις με τον Αταμάν να αποχωρεί από τον πάγκο του ΠΑΟ.
Στο τέλος του βίντεο υπάρχει και το «αντίο» με ευχαριστίες του Τούρκου τεχνικού που αναφέρει:
«Ευχαριστώ κ. Γιαννακόπουλε. Πέρασα πραγματικά καταπληκτικά στην Αθήνα, σ' αυτήν την υπέροχη χώρα και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που έδωσε σ' αυτά τα τρία χρόναιο αυτά τα 4 κύπελα και ειδικά αυτό της Euroleague.
Σ' όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις μέρες, τους καταπληκτικούς φιλάθλους την καταπληκτική υποστήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας.
Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, της Τουρκίας και της Ελλάδας. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους τους φίλους που έχω εδώ στην Ελλάδα.
Όχι μόνο οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο.»
Από την πλευρά του ο κ.Γιαννακόπουλος τόνισε:
Σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια... Εγώ τι να πω; Το έχω ξαναπεί αυτό. Ήταν ένα όνειρο να δουλέψω με τον Εργκίν. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ
Είχα ένα όνειρο. Όταν ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα.
Καθόμουν στο Σούνιο και σκεφτόμουν πώς, πώς θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό.
Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τη δεύτερη χρονιά ξανά. Μετά από όλα αυτά λίγο «μπλα, μπλα, μπλα», λίγο φαγητό, καλαμαράκι και συρτάκι, έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό!
Το απέδειξε αυτό, μας πήρε από τη 17η θέση και μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές, παλεύαμε το «σύστημα». Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον «πόλεμο» εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είμαστε νέοι, να έχουμε υγεία και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον.
Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ!».
Επαφές με Ομπράντοβιτς
Με τον Αταμάν να αποχωρεί το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα τον διαδεχθεί στον πράσινο πάγκο.
Οι πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις δύο πλευρές, θέλουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στην επιστροφή του, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει παραιτηθεί από την Παρτίζαν (μετά την ήττα που είχε γνωρίσει από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα).
Ο Ζοτς εξακολουθεί (13 χρόνια μετά την αποχώρηση του) να λατρεύεται σαν Θεός από τους οπαδούς του ΠΑΟ και ίσως είναι το πρόσωπο που με την άφιξη του μπορεί να κάνει τους πάντες να ξεχάσουν τη φετινή αποτυχία και να δώσει όραμα για τη νέα σεζόν.
Είχα ένα όνειρο. Όταν ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν, ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα.
Καθόμουν στο Σούνιο και σκεφτόμουν πώς, πώς θα φέρω τον Εργκίν στον Παναθηναϊκό.
Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τη δεύτερη χρονιά ξανά. Μετά από όλα αυτά λίγο «μπλα, μπλα, μπλα», λίγο φαγητό, καλαμαράκι και συρτάκι, έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό!
Το απέδειξε αυτό, μας πήρε από τη 17η θέση και μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης σε έναν χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε, γιατί είμαστε και οι δύο μαχητές, παλεύαμε το «σύστημα». Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον «πόλεμο» εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είμαστε νέοι, να έχουμε υγεία και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον.
Εργκίν σε ευχαριστώ πάρα πολύ!».
Επαφές με Ομπράντοβιτς
Με τον Αταμάν να αποχωρεί το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα τον διαδεχθεί στον πράσινο πάγκο.
Οι πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις δύο πλευρές, θέλουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ άλλοτε στην επιστροφή του, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει παραιτηθεί από την Παρτίζαν (μετά την ήττα που είχε γνωρίσει από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα).
Ο Ζοτς εξακολουθεί (13 χρόνια μετά την αποχώρηση του) να λατρεύεται σαν Θεός από τους οπαδούς του ΠΑΟ και ίσως είναι το πρόσωπο που με την άφιξη του μπορεί να κάνει τους πάντες να ξεχάσουν τη φετινή αποτυχία και να δώσει όραμα για τη νέα σεζόν.
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