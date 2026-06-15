Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλεξία Έβερτ Αντώνης Σαμαράς

Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση

Του καταλογίζει μεταξύ άλλων ότι, εκτός της πτώσης Μητσοτάκη το 1993, ήταν ο υπεύθυνος και της ήττας του πατέρα της το 1996

Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
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Η Αλεξία Έβερτ, κόρη του πρώην προέδρου της ΝΔ Μιλτιάδη Έβερτ, επικρίνει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με ανάρτησή της, τον Αντώνη Σαμαρά, μετά τη διαφαινόμενη πρόθεσή του να προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος.

Όπως υποστηρίζει η κυρία Έβερτ, ο συγκεκριμένος πολιτικός διαχρονικά υπηρετεί ατζέντες που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, του καταλογίζει ότι, εκτός της πτώσης Μητσοτάκη το 1993, ήταν ο υπεύθυνος και της ήττας του πατέρα της το 1996. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, η κυρία Έβερτ αναφέρει χαρακτηριστικά, στην ίδια ανάρτηση: «Αμφιβάλλω ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατ' επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση».

Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
Αλεξία Έβερτ για νέο κόμμα Σαμαρά: Θα το θεωρήσω μία μη αποδεκτή έως αποκρουστική κίνηση
200 ΣΧΟΛΙΑ
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