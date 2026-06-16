Οκτώ νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος στην Αεροπορική Βάση Έντουαρντς, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για την αποστολή του αεροσκάφους