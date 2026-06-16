Οκτώ νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος στην Αεροπορική Βάση Έντουαρντς, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για την αποστολή του αεροσκάφους
Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή που εκτελούσε το βομβαρδιστικό ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.— Fox News (@FoxNews) June 15, 2026
Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.
More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW
Η διοίκηση της Αεροπορικής Βάσης Έντουαρντς δεν έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ανακοινώσεις, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους όσο και στα δεδομένα της πτήσης.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026
A B-52 Stratofortress has crashed in California.
It’s the first time a B-52 crashes since the 2008 Guam crash pic.twitter.com/Z07Yeqqxwa
Ένα από τα πιο εμβληματικά αεροσκάφη της αμερικανικής αεροπορίαςΤο B-52 συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες, παραμένει σε ενεργό υπηρεσία και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής αποτροπής.
Το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος επιχειρήσεων και στρατιωτικών αποστολών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έως και σήμερα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μακροβιότερα και σημαντικότερα αεροσκάφη στην ιστορία της αμερικανικής αεροπορίας.
U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress strategic bomber crashed at the Edwards Air Force Base in California shortly after take-off.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 15, 2026
The crash occured at approx. 11:20am local on Monday.
"Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More… pic.twitter.com/u4IRGGjlV2
Αναμένονται επίσημες ανακοινώσειςΚαθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα μέλη του πληρώματος.
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