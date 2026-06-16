Οκτώ νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βομβαρδιστικό Καλιφόρνια Συντριβή αεροσκάφους

Οκτώ νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος στην Αεροπορική Βάση Έντουαρντς, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για την αποστολή του αεροσκάφους

Οκτώ νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
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Οκτώ μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού B-52 Stratofortress λίγο μετά την απογείωσή του από την Αεροπορική Βάση Έντουαρντς, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, το πρωί της Δευτέρας. Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ρουτίνας όταν κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν πλέον την επιχείρηση ως αποστολή ανάκτησης. «Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα χωρίς πιθανότητα επιβίωσης», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή που εκτελούσε το βομβαρδιστικό ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.



Η διοίκηση της Αεροπορικής Βάσης Έντουαρντς δεν έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ανακοινώσεις, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους όσο και στα δεδομένα της πτήσης.



Ένα από τα πιο εμβληματικά αεροσκάφη της αμερικανικής αεροπορίας

Το B-52 συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες, παραμένει σε ενεργό υπηρεσία και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής αποτροπής.

Κλείσιμο
Το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος επιχειρήσεων και στρατιωτικών αποστολών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έως και σήμερα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μακροβιότερα και σημαντικότερα αεροσκάφη στην ιστορία της αμερικανικής αεροπορίας.



Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η διερεύνηση του δυστυχήματος και η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.
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