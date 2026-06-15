Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκοι και με τη βούλα Μοντέρο και ΜακΙντάιρ
Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκοι και με τη βούλα Μοντέρο και ΜακΙντάιρ
Η συμφωνία είχε κλείσει εδώ και καιρό, αλλά οι ερυθρόλευκοι σήμερα ολοκλήρωσαν και τυπικά την απόκτηση των δύο άσσων
Στον αθλητισμό ένα από τα πιο γνωστά κλισέ είναι κι αυτό που αναφέρει: «Είναι πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή από το να την κατακτήσεις».
Ο Ολυμπιακός μπορεί να ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν με την κατάκτηση της Euroleague και της Stoiximan GBL, αλλά η επόμενη σεζόν δεν περιλαμβάνει μόνο την ανακαίνιση του ΣΕΦ, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ.
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Ζαν Μοντέρο θα είναι τα δύο νέα πρόσωπα της ερυθρόλευκης περιφέρειας προσθέτοντας δύο σπουδαία όπλα στη φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο 32χρονος ΜακΙντάιρ με την σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη, εξαργύρωσε την εξαιρετική του παρουσία στον Ερυθρό Αστέρα με τη μεταγραφή του στην Πειραιά όπου θα δώσει πολλά με την εμπειρία του.
Ο κατά δέκα χρόνια μικρότερος Μοντέρο, εκτόξευσε τις μετοχές του με τα 'όσα εκπληκτικά έκανε στην πρώτη του χρονιά με τη Βαλένθια στη Euroleague, με τον Ολυμπιακό να προσπερνά τον ανταγωνισμό και να αποκτά τον Δομηνικανό άσο.
Αμφότεροι έστειλαν σήμερα τα υπογεγραμμένα συμβόλαια τους με τους πρωταθλητές Ευρώπης και απομένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν με την κατάκτηση της Euroleague και της Stoiximan GBL, αλλά η επόμενη σεζόν δεν περιλαμβάνει μόνο την ανακαίνιση του ΣΕΦ, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ.
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Ζαν Μοντέρο θα είναι τα δύο νέα πρόσωπα της ερυθρόλευκης περιφέρειας προσθέτοντας δύο σπουδαία όπλα στη φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο 32χρονος ΜακΙντάιρ με την σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη, εξαργύρωσε την εξαιρετική του παρουσία στον Ερυθρό Αστέρα με τη μεταγραφή του στην Πειραιά όπου θα δώσει πολλά με την εμπειρία του.
Ο κατά δέκα χρόνια μικρότερος Μοντέρο, εκτόξευσε τις μετοχές του με τα 'όσα εκπληκτικά έκανε στην πρώτη του χρονιά με τη Βαλένθια στη Euroleague, με τον Ολυμπιακό να προσπερνά τον ανταγωνισμό και να αποκτά τον Δομηνικανό άσο.
Αμφότεροι έστειλαν σήμερα τα υπογεγραμμένα συμβόλαια τους με τους πρωταθλητές Ευρώπης και απομένει να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους.
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