«Ήττα της Δημοκρατίας και πολιτικός ρεβανσισμός»: Η Έλενα Ακρίτα κατά πάντων για την επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται πως το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι «η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται» και βλέπει «αποσχημάτιστη ανάμειξη Αμερικανών»