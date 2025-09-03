O Τζίμι Κίμελ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ παρά την απόκτηση της ιταλικής υπηκοότητας
Αυτή είναι η χώρα μου, δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω, ειδικά εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο διάσημος παρουσιαστής
Μπορεί ο Τζίμι Κίμελ να απέκτησε την ιταλική υπηκοότητα, αλλά δεν σκοπεύει, όπως δήλωσε ο ίδιος, να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ. Ο 57χρονος παρουσιαστής επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!» και στο πρώτο επεισόδιο της νέας τηλεοπτικής σεζόν σχολίασε την επικαιρότητα των τελευταίων μηνών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιευμάτων που θεώρησαν ότι η απόκτησή του ιταλικής υπηκοότητας σήμαινε πως σχεδίαζε να μετακομίσει στην Ευρώπη, παρουσιάζοντάς το μάλιστα ως «σχέδιο διαφυγής».
Προβάλλοντας αποσπάσματα από το Fox News και το Newsmax, ο Κίμελ τόνισε πως «η συμμορία MAGA τρελάθηκε» με το θέμα της υπηκοότητας και την υποτιθέμενη μετακόμιση. Όπως διευκρίνισε: «Δεν μετακομίζω στην Ιταλία. Δεν το είπα ποτέ αυτό. Εδώ ζω. Αυτή είναι η χώρα μου. Δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω, ειδικά εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πω κάτι, θα μετακόμιζα στο Μαρ-α-Λάγκο αν μπορούσα, μόνο και μόνο για να τον τρελάνω».
Ο Κίμελ εξήγησε ότι η υπόθεση της ιταλικής υπηκοότητας εκκρεμούσε εδώ και χρόνια και δεν είχε σχέση με την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ. «Προσπαθώ να αποκτήσω ιταλική υπηκοότητα σχεδόν 20 χρόνια. Αγαπώ την Ιταλία», εξήγησε. «Κυρίως αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να παίρνω το διαβατήριο μαζί μου σε πάρτι, να το δείχνω στους άλλους και να τους κάνω να ζηλεύουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι απέκτησε την ιταλική υπηκοότητα σε podcast της Σάρα Σίλβερμαν, με την οποία στο παρελθόν υπήρξαν ζευγάρι. Η Σίλβερμαν είχε σχολιάσει ότι αρκετοί επώνυμοι, όπως η Ρόζι Ο’Ντόνελ και η Έλεν ΝτεΤζένερις, είχαν φύγει από τις ΗΠΑ πριν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ, ενώ πολλοί γνωστοί της αναρωτιόντουσαν αν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την υπηκοότητα κάποιας άλλης χώρας. Τότε ο Κίμελ είχε απαντήσει: «Ναι, απέκτησα ιταλική υπηκοότητα. Ό,τι συμβαίνει είναι τόσο κακό όσο νομίζατε ότι θα ήταν, και ακόμα χειρότερο. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι είναι πιθανότατα ακόμα χειρότερο απ’ ό,τι θα ήθελε κι ο ίδιος».
Jimmy Kimmel Insists He's "Not Moving to Italy" Despite Citizenship https://t.co/oIxFWs6XbF— The Hollywood Reporter (@THR) September 3, 2025
