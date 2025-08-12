Ο Τζίμι Κίμελ πήρε την ιταλική υπηκοότητα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει από την Αμερική εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αυτό που συμβαίνει είναι χειρότερο απ' όσο θα ήθελε ο ίδιος ο Τραμπ να είναι, σχολίασε ο 57χρονος παρουσιαστής
Την ιταλική υπηκοότητα απέκτησε ο Τζίμι Κίμελ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μετακομίσει στην Ευρώπη, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη δεύτερη προεδρική θητεία Ντόναλντ Τραμπ. Την αποκάλυψη έκανε ο 57χρονος παρουσιαστής σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν, στο οποίο σχολίασε επικριτικά τον Αμερικανό πρόεδρο.
Όταν η δημοσιογράφος παρατήρησε ότι πολλοί Αμερικανοί που δεν εγκρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναζητήσει υπηκοότητα σε άλλες χώρες, ο Τζίμι Κίμελ απάντησε: «Κι εγώ απέκτησα την ιταλική υπηκοότητα. Την έχω» και συνέχισε: «Αυτό που συμβαίνει είναι… όσο άσχημο κι αν φανταζόσουν ότι θα ήταν, είναι πολύ χειρότερο. Είναι, απλώς, απίστευτο. Νιώθω ότι μάλλον είναι χειρότερο κι απ’ όσο θα ήθελε ο ίδιος ο Τραμπ να είναι».
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν τρέφει κακία για τους πρώην υποστηρικτές του Τραμπ που πλέον επανεξετάζουν πολιτική τους στάση. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι… τώρα βλέπεις αποσπάσματα με τον Τζο Ρόγκαν να λέει, “Γιατί το κάνει αυτό; Δεν θα έπρεπε να απελαύνει ανθρώπους.” Και κάποιοι του λένε, “Άντε γ...σου, τον υποστήριξες.” Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Δεν πιστεύω στο “Άντε γ...σου, τον υποστήριξες”», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, συμπλήρωσε επισημαίνοντας: «Νομίζω ότι η πόρτα πρέπει να μένει ανοιχτή. Αν θέλεις να αλλάξεις γνώμη, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Αν θέλεις να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος, αυτό είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο. Είσαι ευπρόσδεκτος», πρόσθεσε.
Jimmy Kimmel reveals he has Italian citizenship, hints at moving to Europe over Trump’s second term: ‘It’s just unbelievable’ https://t.co/uACQY0muzS pic.twitter.com/eSn9f12Dcy— New York Post (@nypost) August 12, 2025
