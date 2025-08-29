Φεστιβάλ Βενετίας: Τι φόρεσαν οι σταρ - Κέιτ Μπλάνσετ, Έμα Στόουν, Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψαν την παράσταση, οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Φεστιβάλ Βενετίας: Τι φόρεσαν οι σταρ - Κέιτ Μπλάνσετ, Έμα Στόουν, Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψαν την παράσταση, οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Η Χάιντι Κλουμ και η Τίλντα Σουίντον ήταν επίσης ανάμεσα στις διασημότητες που τράβηξαν τα βλέμματα με τις στιλιστικές τους επιλογές - Το ζεύγος Κλούνεϊ και οι πιο εκκεντρικές ενδυμασίες
Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε στο Λίντο και συγκέντρωσε για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον του κοινού. Απ' όταν άνοιξε η αυλαία του φεστιβάλ, πολλές διάσημες προσωπικότητες περπάτησαν το κόκκινο χαλί και απέδειξαν ότι η αίσθηση του στιλ και η κομψότητα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Φεστιβάλ Βενετίας.
Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε στην προβολή της ταινίας «La Grazia» του βραβευμένου με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο, όμως η προσοχή των φωτογράφων και των παρευρισκομένων δεν περιορίστηκε μόνο στη μεγάλη οθόνη, αλλά στις εμφανίσεις των διασήμων. Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ, η Χάιντι Κλουμ με την κόρη της, Λένι, η Αμάλ Κλούνεϊ, η Τίλντα Σουίντον, η Έμα Στόουν, καθώς και η Ράιλι Κίου.
Η Κέιτ Μπλάνσετ όπως πάντα, κατάφερε να στρέψει τα φλας πάνω της, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, με την υπογραφή του οίκου Giorgio Armani. Το φόρεμα είχε διακοσμητική λεπτομέρεια με πολύτιμες πέτρες στο μπροστινό μέρος, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα ζευγάρι ασημένια σκουλαρίκια.
Από την άλλη πλευρά, τα βλέμματα συγκέντρωσαν πάνω τους η Χάιντι Κλουμ και η κόρη της, Λένι, που εμφανίστηκαν με ανάλογα σύνολα. Και οι δύο επέλεξαν κορσέδες για τα λουκ τους, σε ροζ και μαύρο χρώμα, ενώ κάτω από αυτούς, φόρεσαν μακριές φούστες.
Η Τίλντα Σουίντον επέλεξε ένα πιο αυστηρό λουκ, συνδυάζοντας μία λευκή μπλούζα με φαρδιά μανίκια με μία μαύρη φούστα. Ολοκλήρωσε το λουκ της με έναν ψηλό κότσο στα μαλλιά της και πόζαρε στους φωτογράφους.
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Έμα Στόουν, η οποία επέλεξε για το κόκκινο χαλί ένα κομψό φόρεμα Louis Vuitton, σε σαμπανιζέ απόχρωση. Το Φεστιβάλ Βενετίας είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, αφού εκεί έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία που πρωταγωνιστεί, με τίτλο «Bugonia».
Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε στην προβολή της ταινίας «La Grazia» του βραβευμένου με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο, όμως η προσοχή των φωτογράφων και των παρευρισκομένων δεν περιορίστηκε μόνο στη μεγάλη οθόνη, αλλά στις εμφανίσεις των διασήμων. Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ, η Χάιντι Κλουμ με την κόρη της, Λένι, η Αμάλ Κλούνεϊ, η Τίλντα Σουίντον, η Έμα Στόουν, καθώς και η Ράιλι Κίου.
Η Κέιτ Μπλάνσετ όπως πάντα, κατάφερε να στρέψει τα φλας πάνω της, επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, με την υπογραφή του οίκου Giorgio Armani. Το φόρεμα είχε διακοσμητική λεπτομέρεια με πολύτιμες πέτρες στο μπροστινό μέρος, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα ζευγάρι ασημένια σκουλαρίκια.
Από την άλλη πλευρά, τα βλέμματα συγκέντρωσαν πάνω τους η Χάιντι Κλουμ και η κόρη της, Λένι, που εμφανίστηκαν με ανάλογα σύνολα. Και οι δύο επέλεξαν κορσέδες για τα λουκ τους, σε ροζ και μαύρο χρώμα, ενώ κάτω από αυτούς, φόρεσαν μακριές φούστες.
Η Τίλντα Σουίντον επέλεξε ένα πιο αυστηρό λουκ, συνδυάζοντας μία λευκή μπλούζα με φαρδιά μανίκια με μία μαύρη φούστα. Ολοκλήρωσε το λουκ της με έναν ψηλό κότσο στα μαλλιά της και πόζαρε στους φωτογράφους.
Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Έμα Στόουν, η οποία επέλεξε για το κόκκινο χαλί ένα κομψό φόρεμα Louis Vuitton, σε σαμπανιζέ απόχρωση. Το Φεστιβάλ Βενετίας είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, αφού εκεί έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία που πρωταγωνιστεί, με τίτλο «Bugonia».
Κι ενώ κανείς δεν περίμενε να δει τον Τζορτζ και την Αμάλ Κλούνεϊ, καθώς ο ηθοποιός αντιμετώπιζε μια περιπέτεια με την υγεία του, τελικά το ζευγάρι εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly», πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξε ένα μωβ vintage φόρεμα του οίκου Jean-Louis Scherrer από τη συλλογή Fall 1995, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τα '90s.
Μία λιγότερο εξεζητημένη, αλλά εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ράιλι Κίου. Η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ εμφανίστηκε με μία μπεζ μακριά φούστα, ένα πουκάμισο με βάτες σε καφέ χρώμα και ένα μεγάλο κόσμημα στον λαιμό της.
Δείτε κι άλλες εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα