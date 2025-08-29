Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές

Θα λειτουργήσουν την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 - Ξεκινά άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών - Για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα εκτός ΕΕ, λήφθηκε και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών