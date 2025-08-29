Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου και κέντρου αισθητικής συνελήφθη - Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ακόμα και ώρες μετά το τροχαίο όταν της έγινε η μέτρηση - Πάνω από 0,8 βρέθηκε να έχει στην μέτρηση με αέρα - Εκτός κινδύνου οι τραυματίες