Τζορτζ Κλούνεϊ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας



Τζορτζ Κλούνεϊ , στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας του «Jay Kelly», το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

τις εντυπώσεις.



Η Κλούνεϊ επέλεξε μία δημιουργία σε φούξια χρώμα του οίκου Jean-Louis Scherrer για να συνοδεύσει τον σύζυγό της. Το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από ταφτά με μια σειρά από κουμπιά στο μπροστινό μέρος και μία μακριά ουρά. Ολοκλήρωσε το look της με πέδιλα και χρυσή τσάντα - φάκελο. Όσο για τον ηθοποιό, έβαλε ένα κοστούμι σε μαύρη απόχρωση με λευκό πουκάμισο και παπιγιόν.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους



@whoopsee.it Ci ha pensato la pioggia a rendere tutto più complicato, oppure a rendere ancor più poetico il cielo di Venezia durante questa seconda serata dell’82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Dove il nome più gridato è sicuramente uno: quello di George Timothy Clooney. Più forte della sinusite e del tempo instabile, l’attore ha presenziato alla première di “Jay Kelly”, film in concorso di Noah Baumbach con un cast d’eccezione. Ma inevitabilmente l’attenzione è andata soprattutto su di lui e sull’inseparabile moglie Amal Clooney, sempre chic, con un corset dress color ciclamino e dalla texture increspata e cangiante, impreziosito dalla chiusura frontale con bottoni e dal design asimmetrico, con gonna mini sul davanti e lunghezze extra sul retro, per uno strascico vaporoso di sicuro effetto. Quasi a sfidare il vento che sembra farlo sventolare, prima del “pronto intervento” di Clooney. Vi piacciono? ————————— The rain made everything more complicated, or perhaps even more poetic, over the Venice sky during the second night of the 82nd Venice International Film Festival. And the most talked-about name was surely one: George Timothy Clooney. Stronger than sinusitis and the unstable weather, the actor attended the premiere of “Jay Kelly”, Noah Baumbach’s film with an exceptional cast. But inevitably, the spotlight was on him and his inseparable wife Amal Clooney, always chic in a cyclamen-colored corset dress with a rippled, shimmering texture, enhanced by the front button closure and an asymmetrical design, mini skirt in the front and extra length in the back, creating a voluminous train with guaranteed impact. Almost as if defying the wind that seemed to set it fluttering, before Clooney himself stepped in for a quick “rescue”. Do you like them? [📸 IPA] #whoopsee #georgeclooney #amalclooney #jaykelly #venezia82 ♬ som original - bakura

