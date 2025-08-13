Έμα Στόουν για την κόρη της: Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή
Έμα Στόουν για την κόρη της: Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή
Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη μητρότητα μίλησε η Έμα Στόουν περιγράφοντάς την ως την πιο σημαντική εμπειρία της ζωής της. Η ηθοποιός αποκάλυψε πώς η γέννηση της κόρης της, Λουίζ Τζιν, έχει αλλάξει όχι μόνο την καθημερινότητά της, αλλά και την καριέρα της. Σε συνέντευξή της στο τεύχος Σεπτεμβρίου της Vogue, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον ρόλο της ως μητέρα και τόνισε πώς η μητρότητα έχει «ξεκλειδώσει διαφορετικές πτυχές» στους επαγγελματικούς της ρόλους.
Η Έμα Στόουν, η οποία είναι παντρεμένη με τον Ντέιβ ΜακΚάρι από τον Σεπτέμβριο του 2020, είναι μητέρα της 4χρονης Λουίζ Τζιν, το δεύτερο όνομα της οποίας αποτίει φόρο τιμής στη μητέρα της ηθοποιού. «Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σίγουρα», δηλώνει, περιγράφοντας πώς η καθημερινότητα με το παιδί της φέρνει απλότητα και νόημα στις επιλογές της, ακόμα και επαγγελματικά. Η ίδια εξηγεί ότι πλέον σκέφτεται προσεκτικά αν ο χρόνος που θα χρειαστεί να περάσει μακριά από την κόρη της για γυρίσματα «αξίζει τον κόπο».
Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η μητρότητα την έχει βοηθήσει να εμβαθύνει συναισθηματικά στους ρόλους της. «Νιώθω όλα όσα είναι πιθανό να νιώσω, γιατί τα πάντα έχουν ξεχειλίσει μέσα μου», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την επίδραση που έχει η προσωπική της ζωή στην τέχνη της.
Η Έμα Στόουν πρόσφατα απέσπασε το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας της στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ για τον ρόλο της ως Bella Baxter στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, αφιερώνοντας τη νίκη στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της: «Το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει 3 ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Έμα Στόουν, η οποία είναι παντρεμένη με τον Ντέιβ ΜακΚάρι από τον Σεπτέμβριο του 2020, είναι μητέρα της 4χρονης Λουίζ Τζιν, το δεύτερο όνομα της οποίας αποτίει φόρο τιμής στη μητέρα της ηθοποιού. «Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, σίγουρα», δηλώνει, περιγράφοντας πώς η καθημερινότητα με το παιδί της φέρνει απλότητα και νόημα στις επιλογές της, ακόμα και επαγγελματικά. Η ίδια εξηγεί ότι πλέον σκέφτεται προσεκτικά αν ο χρόνος που θα χρειαστεί να περάσει μακριά από την κόρη της για γυρίσματα «αξίζει τον κόπο».
Emma Stone makes rare comments about motherhood and her daughter, Louise Jean. https://t.co/QkNZft0rvy— Entertainment Tonight (@etnow) August 12, 2025
Η Έμα Στόουν πρόσφατα απέσπασε το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο της καριέρας της στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ για τον ρόλο της ως Bella Baxter στην ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, αφιερώνοντας τη νίκη στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της: «Το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει 3 ετών σε τρεις μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα