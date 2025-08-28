Τζορτζ Κλούνεϊ: Λόγω ασθένειας η απουσία του από το Φεστιβάλ Βενετίας - Τι δήλωσε ο εκπρόσωπός του
Τζορτζ Κλούνεϊ: Λόγω ασθένειας η απουσία του από το Φεστιβάλ Βενετίας - Τι δήλωσε ο εκπρόσωπός του
Ο 64χρονος ηθοποιός έχει διαγνωστεί με μόλυνση παραρρινικών κόλπων και του έχει ζητηθεί από τους γιατρούς να περιορίσει όλες τις δραστηριότητες του
Όλες τις εμφανίσεις του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ακύρωσε αιφνιδίως ο Τζορτζ Κλούνεϊ λόγω ασθένειας, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο Page Six. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 64χρονος ηθοποιός έχει διαγνωστεί με μόλυνση παραρρινικών κόλπων και του έχει ζητηθεί από τους γιατρούς να περιορίσει όλες τις δραστηριότητες του.
Η ανακοίνωση ήρθε μετά την απουσία του από την προώθηση της νέας του ταινίας «Jay Kelly» την Τετάρτη 27 Αυγούστου, καθώς και από το δείπνο με τους συμπρωταγωνιστές του Άνταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν εκείνο το βράδυ.
Επίσης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν παρευρέθηκε στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της ταινίας για το Netflix την Πέμπτη. «Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θα είναι εδώ λόγω σοβαρής μόλυνσης παραρρινικών κόλπων», δήλωσε ο συντονιστής της συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το People. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Νόα Μπάουμπατς, σχολίασε χιουμοριστικά: «Ακόμα και τα κινηματογραφικά αστέρια αρρωσταίνουν».
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, έφτασαν στη Βενετία την Τρίτη 26 Αυγούστου. Ωστόσο, την Τετάρτη ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εντοπίστηκε να εγκαταλείπει το Hotel Excelsior για να πάρει βάρκα και να επιστρέψει στο σπίτι του, προκειμένου να ξεκουραστεί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ανακοίνωση ήρθε μετά την απουσία του από την προώθηση της νέας του ταινίας «Jay Kelly» την Τετάρτη 27 Αυγούστου, καθώς και από το δείπνο με τους συμπρωταγωνιστές του Άνταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν εκείνο το βράδυ.
George Clooney's 'Jay Kelly' Director Addresses Actor's Absence at Venice: 'Even Movie Stars Get Sick' https://t.co/rGQ2lKeHEZ— People (@people) August 28, 2025
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ Κλούνεϊ, έφτασαν στη Βενετία την Τρίτη 26 Αυγούστου. Ωστόσο, την Τετάρτη ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εντοπίστηκε να εγκαταλείπει το Hotel Excelsior για να πάρει βάρκα και να επιστρέψει στο σπίτι του, προκειμένου να ξεκουραστεί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα