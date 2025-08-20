Χριστίνα Παππά για την προσωπική της ζωή: Δεν μου λείπει τίποτα, αλλά είναι ωραίο να έχεις έναν σύντροφο
Όντως φλερτάρουν, αλλά τώρα δεν δίνω σημασία, είπε για τους νεότερους άνδρες

Για τη δική της οπτική για την προσωπική της ζωή και για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα μίλησε η Χριστίνα Παππά. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δέχεται συχνά φλερτ από νεότερους άνδρες, ωστόσο η ίδια δηλώνει πως νιώθει πλήρης και ευτυχισμένη με όσα έχει στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, ωστόσο δεν της είναι αναγκαίος, αφού περνάει μια χαρά και μόνη της. «Γιατί να μην είμαι ανοιχτή; Ναι, αν είναι κάτι που θα με ιντριγκάρει», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας όμως πως δεν επιζητά αλλαγές: «Να αλλάξει η ζωή μου; Εγώ είμαι μια χαρά. Δεν θέλω και να αλλάξει, αλήθεια. Αλλά είναι ωραίο να έχεις έναν σύντροφο. Εννοείται ότι είναι ωραίο να μοιράζεσαι πράγματα, να νιώθεις μια αντρική ασφάλεια».

Η ίδια αποκάλυψε ότι ακόμη και ο γιος της, Δημήτρης, ανησυχεί για εκείνη: «Μερικές φορές που τα συζητάω και στενοχωριέται, του λέω "ρε Δημήτρη, δεν είμαι μια χαρά μόνη μου; Έχω τους φίλους μου, κάνω ό,τι θέλω, πάω όπου θέλω όσο μπορώ. Κάνω ταξίδια. Δεν στερώ τίποτα από τον εαυτό μου"».

Όσο για το φλερτ από τους νεότερους άνδρες, η Χριστίνα Παππά ήταν ξεκάθαρη: «Ναι, όντως φλερτάρουν. Αλλά τώρα δεν δίνω σημασία. Κάποτε μπορεί να με είχε αγγίξει, τώρα ούτε καν. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με αγγίζει, ούτε καν το κοιτάζω».

