Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από παραγωγό ταινιών - «Σηκώθηκα και έφυγα με το πρώτο καράβι», είπε
Ήμουν τότε φρέσκια στη δουλειά, ήταν ο πρώτος μου χρόνος, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στην αρχή της καριέρας της μίλησε η Χριστίνα Παππά, αποκαλύπτοντας πως είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από παραγωγό, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.
Η ηθοποιός αποκάλυψε στο περιοδικό «Λοιπόν» πως είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από παραγωγό βιντεοταινιών, χωρίς ωστόσο, να τον κατονομάζει. «Σίγουρα με έχουν φλερτάρει και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, εννοείται. Όταν ήμουν μικρή, με κάποιον παραγωγό, δεν θα πω το όνομά του, το έχω ξαναπεί, για βιντεοταινίες, το βράδυ μου χτυπούσε την πόρτα», είπε χαρακτηριστικά.
Περιγράφοντας το περιστατικό, ανέφερε: «Είχαμε γυρίσει μόνο δύο σκηνές με ηλιοβασίλεμα σε ένα νησί. Μια άλλη τότε μοντέλο-ηθοποιός συνέχισε τη συνεργασία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα με το πρώτο καράβι».
Σε ερώτηση για το αν υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, η Χριστίνα Παππά απάντησε ξεκάθαρα: «Ναι, ναι. Ήμουν τότε φρέσκια στη δουλειά, ήταν ο πρώτος μου χρόνος. Και πάρα πολύ μικρή. Οπότε καταλαβαίνεις, ήρθαν και οι ανησυχίες και οι φόβοι. Έχουν συμβεί διάφορα, και όχι μόνο από τον χώρο των ηθοποιών. Έχω δεχτεί παρενοχλήσεις και από εξωκαλλιτεχνικό κόσμο».
