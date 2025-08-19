Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία
Δείτε την εικόνα που κοινοποίησε ο ηθοποιός στο Instagram
Γυμνή φωτογράφισε ο Αργύρης Πανταζάρας τη Σίσσυ Τουμάση, με την ηθοποιό να χαμογελάει στον φακό του συζύγου της στην παραλία, όπου επισκέφτηκαν.
Το ζευγάρι που παντρεύτηκε το 2023 κάνει μαζί διακοπές. Την Τρίτη 19 Αυγούστου, ο ηθοποιός κοινοποίησε στα social media εικόνες από τη θάλασσα, όπου έκαναν το μπάνιο τους.
Ανάμεσα στα Instagram stories του ξεχώρισε και το στιγμιότυπο με τη Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό με φόντο τα βράχια και μία σανίδα sup.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δηλώσεις που έκανε πριν από μερικούς μήνες ο Αργύρης Πανταζάρας είχε αναφέρει, πως από τότε που γνώρισε τη σύζυγό του έγινε καλύτερος άνθρωπος: «Την έχω αγαπήσει και εκτιμήσει πρώτα ως καλλιτέχνη και μετά ως σχέση. Έτσι αγαπηθήκαμε. Στο πώς ο ένας στέκεται στη ζωή και στην τέχνη αυτόνομα. Ίσως αυτό είδε και εκείνη σε εμένα. Πολλοί μου λένε πως μου πάει η γάμος. Όταν γνώρισα τη Σίσσυ έγινα καλύτερος άνθρωπος. Εγώ αισθάνομαι πως τη γνώρισα χθες».
Για τον γάμο τους που έγινε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη σχολίασε: «Ο γάμος δεν έγινε κρυφά, αλλά κάπως στα κλεφτά, γιατί είχαμε τις σειρές και έπρεπε να διασφαλίσουμε για να γίνει οικογενειακά. Κάναμε δώρο ένα ταξίδι στους κοντινούς μας φίλους σε μια πόλη που είχε συμβολικό χαρακτήρα γιατί η μαμά της Σίσσυς βαφτίστηκε εκεί».
Ειδήσεις σήμερα:
Άρχισε η κατασκευή των ελληνικών Canadair 515 που θα σβήνουν φωτιές και τη νύχτα - Τέλη του 2027 έρχεται το πρώτο
Κεφαλονιά: Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου, η λαοθάλασσα πιστών και το… απρόοπτο με τον «δαιμονισμένο»
Σπουδαία ανακάλυψη μετά από 2.000 χρόνια: Βρέθηκε το λουτρό του Κικέρωνα στο βυθισμένο «λιμάνι της ακολασίας» - Δείτε φωτογραφίες
