Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ
Ο Κέιλ Μπέιτς πέρασε τις τελευταίες του ώρες με την οικογένειά του, αρνούμενος ένα τελευταίο γεύμα και έναν πνευματικό σύμβουλο
Ο Κέιλ Μπέιτς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το 1983, για τον φόνο της Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ, 24 ετών. Την απήγαγε στον χώρο εργασίας της, στο Λιν Χέιβεν, στη Φλόριντα, και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε δασική περιοχή, όχι μακριά, το 1982.
TODAY: Florida is scheduled to carry out the execution of Kayle Barrington Bates, who was convicted of the murder of Janet Renee White in 1982.— Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) August 19, 2025
He is notably the longest serving death row inmate, and his execution will mark the 10th in the state this year and 29th nationally. pic.twitter.com/e58vJeegAz
Εκτελέστηκε χθες στις 22:17 (τοπική ώρα· 01:17 σήμερα ώρα Ελλάδας) στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ. Ο Μπέιτς πέρασε τις τελευταίες του ώρες με την οικογένειά του, αρνούμενος ένα τελευταίο γεύμα και έναν πνευματικό σύμβουλο.
Ο Μπέιτς ήταν ένας βετεράνος που πάλευε με διαταραχή μετατραυματικού στρες και εγκεφαλική βλάβη. Αντιμετώπισε ένα σώμα ενόρκων που αποτελούνταν αποκλειστικά από λευκούς, σύμφωνα με την ΜΚΟ Death Penalty Action.
☀️ Florida will continue to be shrouded in darkness so long as ex*cutions continue. #KayleBates is a veteran who struggles w/ PTSD and brain injury. He faced an all-white jury and a state expert with ties to the prosecutor’s campaign. pic.twitter.com/UuryTEvN0J— Death Penalty Action (@DeathPenaltyAct) August 19, 2025
Πρόκειται για τον 29ο άνθρωπο που θανατώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Από το σύνολο αυτό, πάνω από το ένα τρίτο –οι δέκα– εκτελέστηκε στη Φλόριντα.
Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (24). Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.
