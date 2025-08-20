Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ
Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Κέιλ Μπέιτς πέρασε τις τελευταίες του ώρες με την οικογένειά του, αρνούμενος ένα τελευταίο γεύμα και έναν πνευματικό σύμβουλο

Εξηνταεπτάχρονος θανατώθηκε από τις αρχές με ενέσιμες χημικές ουσίες χθες Τρίτη στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), αφού πέρασε πάνω από τα δυο τρίτα της ζωής του εν αναμονή της εκτέλεσής του μετά την καταδίκη του για φόνο στην πολιτεία.

Ο Κέιλ Μπέιτς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το 1983, για τον φόνο της Τζάνετ Ρενέ Γουάιτ, 24 ετών. Την απήγαγε στον χώρο εργασίας της, στο Λιν Χέιβεν, στη Φλόριντα, και τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε δασική περιοχή, όχι μακριά, το 1982.



Εκτελέστηκε χθες στις 22:17 (τοπική ώρα· 01:17 σήμερα ώρα Ελλάδας) στην πολιτειακή φυλακή Ρέιφορντ. Ο Μπέιτς πέρασε τις τελευταίες του ώρες με την οικογένειά του, αρνούμενος ένα τελευταίο γεύμα και έναν πνευματικό σύμβουλο.


Ο Μπέιτς ήταν ένας βετεράνος που πάλευε με διαταραχή μετατραυματικού στρες και εγκεφαλική βλάβη. Αντιμετώπισε ένα σώμα ενόρκων που αποτελούνταν αποκλειστικά από λευκούς, σύμφωνα με την ΜΚΟ Death Penalty Action.

Πρόκειται για τον 29ο άνθρωπο που θανατώθηκε φέτος στις ΗΠΑ. Από το σύνολο αυτό, πάνω από το ένα τρίτο –οι δέκα– εκτελέστηκε στη Φλόριντα.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (24). Τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.



