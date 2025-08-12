Μπρους Σπρίνγκστιν: Η ταινία «Deliver Me From Nowhere» θα προβληθεί στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης
Μπρους Σπρίνγκστιν: Η ταινία «Deliver Me From Nowhere» θα προβληθεί στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης
Τον τραγουδιστή υποδύεται ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ
Το βιογραφικό μουσικό δράμα «Deliver Me From Nowhere», με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στον ρόλο του θρυλικού Μπρους Σπρίνγκστιν, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF). Η ταινία θα παρουσιαστεί στις 28 Σεπτεμβρίου, σε ειδική τιμητική προβολή στο Alice Tully Hall του Κέντρου Λίνκολν, στο πλαίσιο ενός από τους ιστορικότερους και πιο σημαντικούς κινηματογραφικούς θεσμούς των ΗΠΑ.
Ο ίδιος ο Σπρίνγκστιν θα παραβρεθεί στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από τους συμπρωταγωνιστές του Γουάιτ, Τζέρεμι Στρονγκ και Οντέσα Γιανγκ. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς, το «Deliver Me From Nowhere» μεταφέρει τον θεατή στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε μια κομβική περίοδο για τον Αμερικανό ροκ σταρ. Τότε, ο Σπρίνγκστιν βρισκόταν σε δημιουργική και εμπορική άνοδο, γράφοντας τα κομμάτια για το εμβληματικό άλμπουμ «Nebraska» (1982), ενώ παράλληλα ηχογραφούσε τα demo για το «Born in the U.S.A.», τον δίσκο που θα τον καθιέρωνε παγκοσμίως.
Ο Τζέρεμι Στρονγκ υποδύεται τον μακροχρόνιο μάνατζερ και παραγωγό του, Τζον Λαντάου, ενώ η Οντέσα Γιανγκ τη σύντροφό του. «Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης πάντα το ένιωθα σαν ένα καταφύγιο του πνεύματος για το είδος του σινεμά που πιστεύω», δήλωσε ο σκηνοθέτης Σκοτ Κούπερ. «Το να φτάνω τώρα με μια ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν, έναν καλλιτέχνη του οποίου η μουσική διαμόρφωσε όχι μόνο μια χώρα, αλλά και τη δική μου αίσθηση αφήγησης, είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», πρόσθεσε.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Ντένις Λιμ, χαρακτήρισε το έργο «φόρο τιμής που αρμόζει σε έναν ζωντανό θρύλο», υπογραμμίζοντας ότι «παίρνοντας το έναυσμα από το απόλυτο μεγαλείο του κλασικού άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν Nebraska, η ταινία του Σκοτ Κούπερ έχει μια οικειότητα και μία αμεσότητα που διαφέρει από τις περισσότερες κινηματογραφικές βιογραφίες».
Σύμφωνα με το Variety, το φετινό φεστιβάλ (26 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου) θα ανοίξει με το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο, θα έχει ως κεντρική προβολή το «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους και θα κλείσει με τη δραματική κωμωδία του Μπράντλεϊ Κούπερ «Is This Thing On?».
Η ταινία «Deliver Me From Nowhere» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου.
Ο ίδιος ο Σπρίνγκστιν θα παραβρεθεί στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από τους συμπρωταγωνιστές του Γουάιτ, Τζέρεμι Στρονγκ και Οντέσα Γιανγκ. Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Γουόρεν Ζέινς, το «Deliver Me From Nowhere» μεταφέρει τον θεατή στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε μια κομβική περίοδο για τον Αμερικανό ροκ σταρ. Τότε, ο Σπρίνγκστιν βρισκόταν σε δημιουργική και εμπορική άνοδο, γράφοντας τα κομμάτια για το εμβληματικό άλμπουμ «Nebraska» (1982), ενώ παράλληλα ηχογραφούσε τα demo για το «Born in the U.S.A.», τον δίσκο που θα τον καθιέρωνε παγκοσμίως.
New look at ‘DELIVER ME FROM NOWHERE’ starring Jeremy Allen White as Bruce Springsteen.— Film Updates (@FilmUpdates) August 11, 2025
In theaters October 24. pic.twitter.com/9TAT5WJ27a
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Ντένις Λιμ, χαρακτήρισε το έργο «φόρο τιμής που αρμόζει σε έναν ζωντανό θρύλο», υπογραμμίζοντας ότι «παίρνοντας το έναυσμα από το απόλυτο μεγαλείο του κλασικού άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν Nebraska, η ταινία του Σκοτ Κούπερ έχει μια οικειότητα και μία αμεσότητα που διαφέρει από τις περισσότερες κινηματογραφικές βιογραφίες».
The 2025 New York Film Festival has added the premiere of Scott Cooper‘s Bruce Springsteen biopic, Deliver Me From Nowhere, starring Jeremy Allen White as the iconic musician, as its Spotlight Gala selection. https://t.co/VQPB7zL4AG— The Hollywood Reporter (@THR) August 12, 2025
Η ταινία «Deliver Me From Nowhere» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 24 Οκτωβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα