Διδασκάλου: Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση των πολεοδομιών, παραιτήθηκα στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται

Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού





Ειδικότερα, με ανάρτησή του, ο κ. Διδασκάλου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πως δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει πως η παραίτησή του ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται.







Αναλυτικά η αναρτησή του:



«Σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας, δηλώνω κατηγορηματικά τα εξής:



1) Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.







3) Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευα, λόγω της ιδιότητάς μου, επί 7 έτη. Όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του.



4) Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου. Η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ προκειμένου να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε από όλους, προασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας».



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Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Διδασκάλου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, την ώρα που για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες έχουν ήδη γίνει έξι συλλήψεις.



Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».



Κατηγορηματικά αρνείται την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των πολεοδομιών ο Γιώργος Διδασκάλου μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε σε συνέχεια της παραίτησής του από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού Ειδικότερα, με ανάρτησή του, ο κ. Διδασκάλου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πως δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει πως η παραίτησή του ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται.«Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού.«Σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας, δηλώνω κατηγορηματικά τα εξής:1) Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.2) Η παραίτηση μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθόσον διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης. Αυτονόητα τέθηκε στην διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία με διόρισε σε αυτή τη θέση και με διατήρησε, αξιολογώντας το έργο μου, σε κάθε μεταγενέστερη κρίση.3) Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευα, λόγω της ιδιότητάς μου, επί 7 έτη. Όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του.4) Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου. Η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ προκειμένου να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε από όλους, προασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας».Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Διδασκάλου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, την ώρα που για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες έχουν ήδη γίνει έξι συλλήψεις.Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».

Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση καθώς είχε προηγηθεί αυτή του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.



O κ. Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.



Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη , Θ.Μιν. (η αδερφή του συλληφθέντα Θ.Μιν. είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.