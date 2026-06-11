Ένοχος για οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, παραμένει κρατούμενος λόγω του αιτήματος έκδοσης

H 47χρονη σύντροφος του Δαλαμάγκα καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία έτη και τέσσερις μήνες, για υπόθαλψη εγκληματία