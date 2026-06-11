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Αστυνομικός στο Τορόντο σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια έρευνας για την επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ
Αστυνομικός στο Τορόντο σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια έρευνας για την επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ
Το ένταλμα αφορούσε την ένοπλη επίθεση που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο - Για το περιστατικό, ένας 19χρονος βασικός ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και παραμένει ασύλληπτος
Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς το πρωί της Πέμπτης κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο Τορόντο, στο πλαίσιο της έρευνας για τους πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ τον Μάρτιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω τον θάνατο του αστυνομικού», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο Μάιρον Ντέμκιου.
Όπως είπε, ο 43χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε κατά την «εκτέλεση εντάλματος έρευνας νωρίς σήμερα το πρωί» κατά τη διάρκεια εφόδου σε συνοικία της πόλης στα βορειοδυτικά. Ο αστυνομικός πέθανε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.
Γύρω στις 5:45 το πρωί (τοπική ώρα, 12:45 ώρα Ελλάδας), αστυνομικοί βαριά οπλισμένοι (με τυφέκια εφόδου, πιστόλια και tasers) μπήκαν σε ένα κτίριο στη συνοικία.
Περίπου 15 λεπτά αργότερα, τραυματιοφορείς εθεάθησαν να εκτελούν ΚΑΡΠΑ (άμεση καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση) σε έναν άνθρωπο που μεταφερόταν με φορείο.
Ένας δεύτερος άνθρωπος μεταφέρθηκε και αυτός με ασθενοφόρο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.
Το ένταλμα ήταν μέρος μιας έρευνας εθνικής ασφάλειας που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο κέντρο του Τορόντο, τόνισε η αστυνομία.
Για το περιστατικό αυτό, ένας 19χρονος βασικός ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές αλλά παραμένει ασύλληπτος.
Στις 10 Μαρτίου, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ στον εξωτερικό χώρο του προξενείου των ΗΠΑ στις 4:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) πριν τραπούν σε φυγή.
Το περιστατικό οδήγησε στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας για τα κτίρια των διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην πόλη εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω τον θάνατο του αστυνομικού», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο Μάιρον Ντέμκιου.
Όπως είπε, ο 43χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε κατά την «εκτέλεση εντάλματος έρευνας νωρίς σήμερα το πρωί» κατά τη διάρκεια εφόδου σε συνοικία της πόλης στα βορειοδυτικά. Ο αστυνομικός πέθανε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.
Toronto officer killed in exchange of gunfire as search warrants executed in connection with U.S. Consulate shooting https://t.co/Tljy8vr1zc— AM800 CKLW (@AM800CKLW) June 11, 2026
Γύρω στις 5:45 το πρωί (τοπική ώρα, 12:45 ώρα Ελλάδας), αστυνομικοί βαριά οπλισμένοι (με τυφέκια εφόδου, πιστόλια και tasers) μπήκαν σε ένα κτίριο στη συνοικία.
Περίπου 15 λεπτά αργότερα, τραυματιοφορείς εθεάθησαν να εκτελούν ΚΑΡΠΑ (άμεση καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση) σε έναν άνθρωπο που μεταφερόταν με φορείο.
Ένας δεύτερος άνθρωπος μεταφέρθηκε και αυτός με ασθενοφόρο, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.
Το ένταλμα ήταν μέρος μιας έρευνας εθνικής ασφάλειας που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο κέντρο του Τορόντο, τόνισε η αστυνομία.
Για το περιστατικό αυτό, ένας 19χρονος βασικός ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές αλλά παραμένει ασύλληπτος.
Στις 10 Μαρτίου, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ στον εξωτερικό χώρο του προξενείου των ΗΠΑ στις 4:30 (11:30 ώρα Ελλάδας) πριν τραπούν σε φυγή.
Το περιστατικό οδήγησε στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας για τα κτίρια των διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην πόλη εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή.
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