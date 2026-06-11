Αστυνομικός στο Τορόντο σκοτώθηκε από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια έρευνας για την επίθεση στο προξενείο των ΗΠΑ

Το ένταλμα αφορούσε την ένοπλη επίθεση που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο - Για το περιστατικό, ένας 19χρονος βασικός ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και παραμένει ασύλληπτος