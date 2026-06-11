Ποιος είναι ο «πράσινος» παπάς που ζήτησε τη φανέλα του Παπανικολάου στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Ποιος είναι ο «πράσινος» παπάς που ζήτησε τη φανέλα του Παπανικολάου στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Yπηρετεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις στον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL και να ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2, στέλνοντας τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, όμως την παράσταση έκλεψε ο ιερέας που ζήτησε την φανέλα του Παπανικολάου μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Μετά το φινάλε του αγώνα και ενώ οι παίκτες του «τριφυλλιού» πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους τους τραγουδώντας, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ ήταν εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα. Πρωταγωνιστής ένας ιερωμένος και ένθερμος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρισκόταν πίσω από τον πάγκο των «πράσινων». Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα πλησίασε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ζητώντας τη φανέλα του, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως ένδειξη σεβασμού προς τον αντίπαλο.
Ο ιερωμένος είναι ο Αρχιδιάκονος της Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών π. Δημήτριος Φωκιανός, ο οποίος κατάγεται από την Παροικιά της Πάρου. Γεννημένος στην Αθήνα το 1988, ακολούθησε από νεαρή ηλικία τον δρόμο της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη θεολογία και τη βυζαντινή μουσική.
Προέρχεται από οικογένεια με εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και ο πατέρας του ήταν επί σειρά ετών ως ιερέας στην Πάρο.
Χειροτονήθηκε διάκονος το 2016 και σήμερα υπηρετεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, δίπλα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.
Ο π. Δημήτριος Φωκιανός έχει διακριθεί και στον ακαδημαϊκό τομέα, καθώς αρίστευσε στη διπλωματική του εργασία με θέμα «Η Ημέρα Κυρίου στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης».
Παράλληλα, όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη αγάπη προς την ψαλτική και τον αθλητισμό. Η παρουσία του στο ΟΑΚΑ και η κίνησή του προς τον αρχηγό του Ολυμπιακού αποτέλεσαν ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς, αναδεικνύοντας το στοιχείο του αλληλοσεβασμού που μπορεί να υπάρχει ακόμη και στις πιο έντονες αθλητικές αντιπαραθέσεις.
Μετά το φινάλε του αγώνα και ενώ οι παίκτες του «τριφυλλιού» πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους τους τραγουδώντας, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ ήταν εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα. Πρωταγωνιστής ένας ιερωμένος και ένθερμος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρισκόταν πίσω από τον πάγκο των «πράσινων». Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα πλησίασε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ζητώντας τη φανέλα του, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως ένδειξη σεβασμού προς τον αντίπαλο.
Ο ιερωμένος είναι ο Αρχιδιάκονος της Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών π. Δημήτριος Φωκιανός, ο οποίος κατάγεται από την Παροικιά της Πάρου. Γεννημένος στην Αθήνα το 1988, ακολούθησε από νεαρή ηλικία τον δρόμο της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη θεολογία και τη βυζαντινή μουσική.
Ποιος είναι ο ιερέας Δημήτριος Φωκιανός
Προέρχεται από οικογένεια με εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και ο πατέρας του ήταν επί σειρά ετών ως ιερέας στην Πάρο.
Χειροτονήθηκε διάκονος το 2016 και σήμερα υπηρετεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, δίπλα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.
Ο π. Δημήτριος Φωκιανός έχει διακριθεί και στον ακαδημαϊκό τομέα, καθώς αρίστευσε στη διπλωματική του εργασία με θέμα «Η Ημέρα Κυρίου στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης».
Παράλληλα, όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη αγάπη προς την ψαλτική και τον αθλητισμό. Η παρουσία του στο ΟΑΚΑ και η κίνησή του προς τον αρχηγό του Ολυμπιακού αποτέλεσαν ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς, αναδεικνύοντας το στοιχείο του αλληλοσεβασμού που μπορεί να υπάρχει ακόμη και στις πιο έντονες αθλητικές αντιπαραθέσεις.
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