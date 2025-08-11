Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο

Αποφυλάκιση

Το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους, όπως προαναφέρθηκε, ενώ, παράλληλα, αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης των δύο προφυλακισμένων με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα (1η, 10η και 20η) στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου έκρινε -σε αντίθεση με την εισήγηση της εισαγγελέως- ότι δεν συντρέχουν οι εντελώς εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις που καθιστούν επιτακτική την περαιτέρω κράτηση τους και δη καθ’ υπέρβαση του ορίου του ενός έτους, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα. Ακόμα το δικαστικό συμβούλιο έλαβε υπόψη, όπως αναφέρεται, την προσπάθεια που έκαναν να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκάλεσαν στον 50χρονο παθόντα, αλλά και την συμπεριφορά τους και εν γένει διαγωγή τους κατά την κράτηση τους.Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στις υπηρεσιακές βεβαιώσεις του προϊσταμένου της Διεύθυνσης των φυλακών Αγιάς αλλά και στις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού. Έτσι οι δύο κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν και πλέον αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης.