Τουρκία: Με Σενγκούν και Όσμαν οι κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
SPORTS
Τουρκία Μουντομπάσκετ 2027 προκριματικά Εργκίν Αταμάν Τσέντι Όσμαν

Τουρκία: Με Σενγκούν και Όσμαν οι κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η ομάδα του Αταμάν θα κοντραριστεί στις αρχές Ιουλίου με τη Βοσνία και την Ελβετία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Τουρκία: Με Σενγκούν και Όσμαν οι κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
Η Τουρκία θα κοντραριστεί με τη Βοσνία στις 2 Ιούλη και με την Ελβετία στις 6 του ίδιου μήνα για τα παράθυρα του Παγκοσμίου του 2027.

Ο Έργκιν Άταμαν που δίνει τη μάχη του με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό. έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα ματς και εκεί βρίσκεται τόσο ο Σενγκούν, όσο και οι Όσμαν, Γιούρτσεβεν και Φλιμ.

Αναλυτικά: Μπόνα, Σενγκούν, Ουγκουρλού, Όσμαν, Τουντσά, Οσμάνι, Γιλμάζ, Κορκμάζ, Σιπάχι, Φλιν, Μπιτίμ, Γιούρτσεβεν, Σανλί, Χαζέρ, Μπιμπέροβιτς, Αρσλάν, Ονάν, Σαϊμπίρ


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