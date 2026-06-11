Τουρκία: Με Σενγκούν και Όσμαν οι κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Η ομάδα του Αταμάν θα κοντραριστεί στις αρχές Ιουλίου με τη Βοσνία και την Ελβετία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ