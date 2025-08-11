ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» - Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Βαγγέλη Μπαταρλή

Σε μία σειρά από επικοινωνίες ο πρώην αστυνομικός και TikToker φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα - Κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής που συνελήφθη με έναν φίλο του για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 34χρονος πρώην αστυνομικός αρνήθηκε τις κατηγορίες και κάθε σχέση με την διακίνηση των 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η έρευνα της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2024, όταν άγνωστος έστειλε email που «έκαιγαν» τον πρώην αστυνομικό.


«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1000 ευρώ»

Σε μία σειρά από επικοινωνίες ο πρώην αστυνομικός και TikToker φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα. Στον ΣΚΑΙ προβλήθηκε ένα απόσπασμα συνομιλίας στο οποίο ο Βαγγέλης Μπαταρλής αναφέρει: «αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1000 ευρώ».


Σε ακόμα μία καταγεγραμμένη συνομιλία αναφέρει: «κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την αστυνομία. Μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει… Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από, από εξτρά οτιδήποτε παίρνω μερίδιο κανονικά».

Οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ αναφέρουν πως ο TikToker έχει στην κατοχή του δέκα ακίνητα ενώ συμμετείχε σε κατασκευαστική αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

Μάλιστα, σε ακόμα μία συνομιλία που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός ο 34χρονος υπολογίζει τα έσοδά του χωρίς κανένα ποσό από αυτά να προέρχεται από την εργασία του στην ΕΛΑΣ: «Εμένα είναι δύο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας, εεε για να… τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60 είναι, τριάντα πες ένα εξηντάρι, 50 πες καθαρά… Συν τα πέντε της άλλης, 55 και έχω πάρει καμία δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλεια δεν έχω, είμαι κομπλέ».
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Ο πρώην αστυνομικός έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπως γράφει το protothema.gr. Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διωκτικών Αρχών όχι μόνο λόγω της ποσότητας της κοκαΐνης, αλλά και λόγω των ενδείξεων ότι ο πρώην αστυνομικός αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά από την εν λόγω δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Αρχή, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά αυτά «αναμείχθηκαν» με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν σε οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Αρχής, Χαραλαμπος Βουρλιωτης, υπέγραψε διαταγή προσωρινής δέσμευσης κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό. Η εντολή αφορά τόσο ατομικούς όσο και κοινούς λογαριασμούς, με οποιαδήποτε μορφή δικαιώματος ή πληρεξουσιότητας. Εξαίρεση γίνεται μόνο για ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς ή συντάξεις.

Η δέσμευση ισχύει για χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από τις 6 Αυγούστου 2025, με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καλούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα τυχόν προϊόντα ή υπόλοιπα που τηρούνται στο όνομα του κατηγορούμενου.

