Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Η «ομοσπονδιοποίηση» της επιβολής του νόμου και της τάξης στην πρωτεύουσα είναι άλλη μια απόφαση του προέδρου στα όρια - Είχε περιγράψει την πόλη σαν «Μπογκοτά» με «αιμοδιψείς κακοποιούς»
Με την πρωτοφανή επίκληση ενός παλιού νόμου και -σε μεγάλο βαθμό- εν αγνοία των τοπικών Αρχών που μάλλον δεν περίμεναν ότι τα πράγματα θα έφταναν σε αυτό το σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα κατεβάσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για να «καθαρίσει» την πόλη από το κύμα εγκληματικότητας που τη σαρώνει.
Ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον είναι «μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο», την οποία έχουν καταλάβει «βίαιες συμμορίες, αιμοδιψείς κακοποιοί, συμμορίες αλιτήριων, μανιακοί υπό την επήρεια ναρκωτικών και άστεγοι».
Μια υπερβολική κρίση από αυτές που συνηθίζει, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα στατιστικά που δείχνουν ότι η βαριά εγκληματικότητα στην πόλη μειώνεται τα δύο τελευταία χρόνια – στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μάλιστα οι δολοφονίες ήταν 12% κάτω από το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Αυτή η «ομοσπονδιοποίηση» της επιβολής του νόμου και της τάξης στην πόλη είναι άλλη μια απόφαση στα όρια, σημειώνει το Politico. Είναι η εξουσία του προέδρου αρκετή για να πάρει μια απόφαση σαν και αυτή, όπως εξάλλου είχε κάνει για το Λος Άντζελες;
Το ερώτημα δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση νομικά τουλάχιστον. Πόσο μάλλον που η πρωτεύουσα της χώρας ανέκαθεν ήταν κάτω από ειδικό νομικό καθεστώς και οι νόμοι για τα περιθώρια δράσης του Λευκού Οίκου στενά και ενίοτε νομικά θολά.
Οι Εθνοφρουροί, όπως αναφέρει το Axios, θα αναλάβουν προσωρινά το αστυνομικό τμήμα της πόλης, που έχει δύναμη 3.000 στελεχών, για μέχρι και 30 ημέρες (ή περισσότερο με την έγκριση του Κογκρέσου). Για αυτό ο Τραμπ επικαλείται τον νόμο Home Rule, από το 1973· είναι η πρώτη φορά που θα γίνει χρήση του νομοθετήματος.
Οι στρατιώτες «θα παρέχουν διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη [με τη φυσική παρουσία τους] στις αρχές επιβολής του νόμου», διευκρίνισε ο Στρατός των ΗΠΑ. Περίπου 100-200 στρατιώτες θα είναι σε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, με τους υπόλοιπους 600-700 είτε στον στρατώνα είτε… στο σπίτι τους.
Στην εντολή που εξέδωσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αστυνομική δύναμη της Ουάσιγκτον υπό τον έλεγχό του θα προστατεύει τα ομοσπονδιακά κτίρια και τα εθνικά μνημεία, κάτι που συνήθως αποτελεί αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής της τάξης.
Ενθάρρυνε όμως και τους αστυνομικούς «να ανταποδώσουν σκληρά» αν τους φτύσουν και τους επιτεθούν – τι μπορεί να σημαίνει το «σκληρά» μόνο ο ίδιος μπορεί να γνωρίζει.
Κατά την απόστολή τους θα υπάγονται στην τοπική Αρχή αλλά θα χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ακόμη δεν θα υπόκεινται στον νόμο Posse Comitatus, ο οποίος απαγορεύει σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων να ασκούν καθήκοντα επιβολής της τάξης.
Πάντως οι λεπτομέρειες της κινητοποίησης, όπως πού θα τοποθετηθούν οι στρατιώτες, ποια θα είναι η διοίκησή τους, είναι ακόμη υπό επεξεργασία.
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της πόληςΣτην πόλη θα αναλάβουν δράση περίπου 800 μέλη της Εθνοφρουράς της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Είναι το μόνο τμήμα Εθνοφρουράς που αναφέρεται κατευθείαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ (σε άλλες πολιτείες είναι υπό τον έλεγχο των κυβερνητών). Ο Τραμπ είπε ότι θα κατεβάσει και τον στρατό «αν χρειαστεί».
Άγνοια στις Αρχές της πόληςΑν υπάρχουν όμως κάποιοι που αιφνιδιάστηκαν από τις εξαγγελίες του Τραμπ είναι οι... αρμόδιοι.
Η αστυνομική διεύθυνση της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον, με πρώτη την αρχηγό Πάμελα Σμιθ, καθώς και η Δημοκρατική δήμαρχος Μιούριελ Μπόουζερ, δεν γνώριζαν την πρόθεση του προέδρου Τραμπ, ανέφεραν τρεις πηγές που μίλησαν στο CNN.
Η Μπόουζερ προσπαθούσε να πάρει αποστάσεις από τις κινήσεις του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για την αύξηση της παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μόλις χθες μιλούσε για «κοινές προτεραιότητες» με τον Τραμπ λέγοντας ότι «ενδιαφέρεται να βρίσκεται στις γειτονιές και να καταπολεμά το έγκλημα».
Πηγή στις τοπικές Αρχές ανέφερε στο CNN ότι εξεπλάγη από τις ανακοινώσεις του Τραμπ, ειδικά επειδή ο πρόεδρος και η Μπόουζερ είχαν καλές σχέσεις και επειδή ο Λευκός Οίκος και το γραφείο της δημάρχου ήταν σε σχεδόν συνεχή επαφή.
Οι λεπτομέρειες της κίνησης του Τραμπ και του πώς αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τις στρατηγικές της MPD για την αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι σπάνιες, ανέφερε μια πηγή στο CNN, σημειώνοντας ότι η ηγεσία δεν έχει ενημερωθεί.
Καταδικαστικός ήταν, από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσιγκτον: «Οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι άνευ προηγουμένου, αχρείαστες και παράνομες. Δεν υπάρχει έκτακτη κατάσταση εγκληματικότητας στην Περιφέρεια της Κολούμπια. Τα βίαια εγκλήματα στην Ουάσιγκτον έφτασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 30 ετών πέρυσι και έχουν μειωθεί κατά 26% μέχρι στιγμής φέτος».
