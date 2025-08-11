Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές

Άγνοια στις Αρχές της πόλης

Αν υπάρχουν όμως κάποιοι που αιφνιδιάστηκαν από τις εξαγγελίες του Τραμπ είναι οι... αρμόδιοι., με πρώτη την αρχηγό Πάμελα Σμιθ, καθώς και η Δημοκρατική, δεν γνώριζαν την πρόθεση του προέδρου Τραμπ, ανέφεραν τρεις πηγές που μίλησαν στο CNN.Η Μπόουζερ προσπαθούσε να πάρει αποστάσεις από τις κινήσεις του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για την αύξηση της παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Μόλις χθες μιλούσε για «κοινές προτεραιότητες» με τον Τραμπ λέγοντας ότι «ενδιαφέρεται να βρίσκεται στις γειτονιές και να καταπολεμά το έγκλημα».Πηγή στις τοπικές Αρχές ανέφερε στο CNN ότι, ειδικά επειδή ο πρόεδρος και η Μπόουζερ είχαν καλές σχέσεις και επειδή ο Λευκός Οίκος και το γραφείο της δημάρχου ήταν σε σχεδόν συνεχή επαφή.Οι λεπτομέρειες της κίνησης του Τραμπ και του πώς αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τις στρατηγικές της MPD για την αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι σπάνιες, ανέφερε μια πηγή στο CNN, σημειώνοντας ότι η ηγεσία δεν έχει ενημερωθεί.Καταδικαστικός ήταν, από την πλευρά του, ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσιγκτον: «Οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι άνευ προηγουμένου, αχρείαστες και παράνομες. Δεν υπάρχει έκτακτη κατάσταση εγκληματικότητας στην Περιφέρεια της Κολούμπια. Τα βίαια εγκλήματα στην Ουάσιγκτον έφτασαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 30 ετών πέρυσι και έχουν μειωθεί κατά 26% μέχρι στιγμής φέτος».