Συγκινεί ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα: Την τελευταία φορά που τον είδα, επειδή είχε καταλάβει, μου είχε γράψει «μην στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί»
Συγκινεί ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα: Την τελευταία φορά που τον είδα, επειδή είχε καταλάβει, μου είχε γράψει «μην στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί»
Ήξερα ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και πέρασα όλα τα στάδια του πένθους όσο ήταν ακόμα εν ζωή, είπε ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας
Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του γιου του Κώστα Χαρδαβέλλα, καθώς αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που είδε τον πατέρα του και αποκάλυψε πως του έγραψε σε σημείωμα να μην στενοχωριέται, καθώς θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν μαζί.
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 11 Ιουνίου και αρχικά δήλωσε πως ο θάνατος του δημοσιογράφου σε ηλικία 79 ετών, τον Δεκέμβριο του 2024, τον έδεσε περισσότερο με τη μητέρα του, Μαρία Παναγοπούλου: «Νομίζω σε όλες τις οικογένειες συμβαίνει αυτό. Είναι η στιγμή που καλείσαι να στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο», είπε.
Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλεια του πατέρα του, σημειώνοντας πως πέρασε από όλα τα στάδια του πένθους πριν ακόμα εκείνος φύγει από τη ζωή, καθώς γνώριζε πως η κατάσταση της υγείας του δεν είχε την επιθυμητή εξέλιξη. Παρόλα αυτά, με τα λόγια που του έγραψε ο Κώστας Χαρδαβέλλας πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, αισθάνεται πως συνεχίζει να τον βλέπει από ψηλά: «Προφανώς και νιώθω περήφανος για τον μπαμπά μου. Μεγαλώνοντας μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό κάτι που μου έλεγε, ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις στη ζωή σου δεν είναι ούτε το να είσαι πετυχημένος, ούτε διάσημος, αλλά το να έχεις ένα καθαρό όνομα και θεωρώ ότι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου άφησε. Ένα καθαρό όνομα. Αυτό που θα έλεγα ότι μου λείπει περισσότερο, είναι ότι είχα έναν άνθρωπο που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να ρωτήσω το οτιδήποτε. Είναι κάτι που όταν το έχεις, πολύ συχνά το θεωρείς δεδομένο, και όταν το χάσεις… Γενικά θεωρώ ότι το πένθος και η απώλεια, δεν αντιμετωπίζονται με λογικούς τρόπους. Ο καθένας το αντιμετωπίζει λογικά με τον τρόπο του. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Σε μεγάλο βαθμό όλα τα στάδια τα πέρασα όσο ήταν ακόμα εν ζωή. Η μητέρα μου επειδή το ζούσε αυτό και δεν είχε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή. Η τελευταία φορά που τον είδα, επειδή κι εκείνος είχε καταλάβει, μου είχε γράψει "μην στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί", το οποίο είχα εκλάβει ως ότι φεύγει και θα συνεχίσει να βλέπει τη ζωή μέσα από τα δικά μου μάτια», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε πως δεν ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα του πατέρα του, γι' αυτό και επέλεξε τη διαιτολογία: «Όσες φορές με είχαν ρωτήσει μικρό τι θέλω να κάνω, δεν ήξερα, αλλά ήξερα τι δεν θέλω να κάνω. Δεν ήθελα να γίνω δημοσιογράφος», εξήγησε.
Τέλος, ο γιος του δημοσιογράφου μίλησε και για την προσωπική του ζωή, δηλώνοντας πως η σύντροφός του είναι ο άνθρωπός του και στο μέλλον σκοπεύει να την παντρευτεί: «Η Μυρτώ είναι ο άνθρωπός μου, ένας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μου και είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει. Είναι πολύ πιο ικανή και έξυπνη από εμένα, οπότε με καλεί να κάνω κι εγώ το ίδιο. Σαφέστατα και είναι η γυναίκα που ονειρευόμουν. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος. Η Μυρτώ είναι μπαλαρίνα, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και βοήθησε πάρα πολύ στη συγγραφή του βιβλίου της μητέρας μου», είπε.
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 11 Ιουνίου και αρχικά δήλωσε πως ο θάνατος του δημοσιογράφου σε ηλικία 79 ετών, τον Δεκέμβριο του 2024, τον έδεσε περισσότερο με τη μητέρα του, Μαρία Παναγοπούλου: «Νομίζω σε όλες τις οικογένειες συμβαίνει αυτό. Είναι η στιγμή που καλείσαι να στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο», είπε.
Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλεια του πατέρα του, σημειώνοντας πως πέρασε από όλα τα στάδια του πένθους πριν ακόμα εκείνος φύγει από τη ζωή, καθώς γνώριζε πως η κατάσταση της υγείας του δεν είχε την επιθυμητή εξέλιξη. Παρόλα αυτά, με τα λόγια που του έγραψε ο Κώστας Χαρδαβέλλας πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, αισθάνεται πως συνεχίζει να τον βλέπει από ψηλά: «Προφανώς και νιώθω περήφανος για τον μπαμπά μου. Μεγαλώνοντας μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό κάτι που μου έλεγε, ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις στη ζωή σου δεν είναι ούτε το να είσαι πετυχημένος, ούτε διάσημος, αλλά το να έχεις ένα καθαρό όνομα και θεωρώ ότι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου άφησε. Ένα καθαρό όνομα. Αυτό που θα έλεγα ότι μου λείπει περισσότερο, είναι ότι είχα έναν άνθρωπο που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να ρωτήσω το οτιδήποτε. Είναι κάτι που όταν το έχεις, πολύ συχνά το θεωρείς δεδομένο, και όταν το χάσεις… Γενικά θεωρώ ότι το πένθος και η απώλεια, δεν αντιμετωπίζονται με λογικούς τρόπους. Ο καθένας το αντιμετωπίζει λογικά με τον τρόπο του. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Σε μεγάλο βαθμό όλα τα στάδια τα πέρασα όσο ήταν ακόμα εν ζωή. Η μητέρα μου επειδή το ζούσε αυτό και δεν είχε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή. Η τελευταία φορά που τον είδα, επειδή κι εκείνος είχε καταλάβει, μου είχε γράψει "μην στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί", το οποίο είχα εκλάβει ως ότι φεύγει και θα συνεχίσει να βλέπει τη ζωή μέσα από τα δικά μου μάτια», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε πως δεν ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα του πατέρα του, γι' αυτό και επέλεξε τη διαιτολογία: «Όσες φορές με είχαν ρωτήσει μικρό τι θέλω να κάνω, δεν ήξερα, αλλά ήξερα τι δεν θέλω να κάνω. Δεν ήθελα να γίνω δημοσιογράφος», εξήγησε.
Τέλος, ο γιος του δημοσιογράφου μίλησε και για την προσωπική του ζωή, δηλώνοντας πως η σύντροφός του είναι ο άνθρωπός του και στο μέλλον σκοπεύει να την παντρευτεί: «Η Μυρτώ είναι ο άνθρωπός μου, ένας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μου και είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει. Είναι πολύ πιο ικανή και έξυπνη από εμένα, οπότε με καλεί να κάνω κι εγώ το ίδιο. Σαφέστατα και είναι η γυναίκα που ονειρευόμουν. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος. Η Μυρτώ είναι μπαλαρίνα, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και βοήθησε πάρα πολύ στη συγγραφή του βιβλίου της μητέρας μου», είπε.
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