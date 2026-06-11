Συγκινεί ο γιος του Κώστα Χαρδαβέλλα: Την τελευταία φορά που τον είδα, επειδή είχε καταλάβει, μου είχε γράψει «μην στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί»

Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε πως δεν ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα του πατέρα του, γι' αυτό και επέλεξε τη διαιτολογία: «Όσες φορές με είχαν ρωτήσει μικρό τι θέλω να κάνω, δεν ήξερα, αλλά ήξερα τι δεν θέλω να

. Δεν ήθελα να γίνω δημοσιογράφος», εξήγησε.

Τέλος, ο γιος του δημοσιογράφου μίλησε και για την προσωπική του ζωή, δηλώνοντας πως η σύντροφός του είναι ο άνθρωπός του και στο μέλλον σκοπεύει να την παντρευτεί: «Η Μυρτώ είναι ο άνθρωπός μου, ένας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μου και είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει. Είναι πολύ πιο ικανή και έξυπνη από εμένα, οπότε με καλεί να κάνω κι εγώ το ίδιο. Σαφέστατα και είναι η γυναίκα που ονειρευόμουν. Κάποια στιγμή θα γίνει και ο γάμος. Η Μυρτώ είναι μπαλαρίνα, είναι επαγγελματίας χορεύτρια και βοήθησε πάρα πολύ στη συγγραφή του βιβλίου της μητέρας μου», είπε.