Η αναφορά σχολιάστριας των Νικς στην Τέιλορ Σουίφτ στο γήπεδο: Δεν είσαι φίλαθλος της ομάδας, φύγε από εδώ
Η αναφορά σχολιάστριας των Νικς στην Τέιλορ Σουίφτ στο γήπεδο: Δεν είσαι φίλαθλος της ομάδας, φύγε από εδώ
Η παρουσία της τραγουδίστριας στον τέταρτο τελικό του NBA στο Madison Square Garden προκάλεσε συζητήσεις
Η παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στον τέταρτο τελικό του NBA στο Madison Square Garden προκάλεσε συζητήσεις, όχι μόνο λόγω της εμφάνισής της στις εξέδρες, αλλά και εξαιτίας ενός σχολίου που ακούστηκε κατά λάθος στον αέρα από μέλος της ραδιοφωνικής κάλυψης των Νικς, εκφράζοντας την επιθυμία να αποχωρήσει η τραγουδίστρια από το γήπεδο.
Η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τις αδελφές Άλανα και Έστε Χάιμ, ενώ καθόταν δίπλα στην ηθοποιό Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ. Στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα όπως ο Σπάικ Λι, Τιμοτέ Σαλαμέ, Κάιλι Τζένερ, Μάικλ Τζέι Φοξ και Άνταμ Σάντλερ.
Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, η αθλητική σχολιάστρια των Νικς, Μόνικα ΜακΝατ απευθύνθηκε στον συνάδελφό της, Τάιλερ Μάρεϊ, λέγοντας: «Είναι η Τέιλορ Σουίφτ εκεί κάτω;». Ο Μάρεϊ φάνηκε να μην είναι βέβαιος ότι επρόκειτο για τη διάσημη τραγουδίστρια, με τη Μακ Νατ να επιμένει: «Με αυτή τη μακριά αλογοουρά, δεν είναι αυτή με τα μπλε;».
Τότε, ο συνάδελφός της απάντησε: «Δεν ξέρω αν σε πιστεύω», ενώ ταυτόχρονα έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσει την κάμερα και να κάνει ζουμ προς το σημείο όπου βρισκόταν η Τέιλορ Σουίφτ. Λίγο αργότερα, η Μακ Νατ ακούστηκε να σχολιάζει: «Δεν είναι φίλαθλος των Νικς. Φύγε από εδώ κοπέλα μου».
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Το σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι η Σουίφτ υποστηρίζει εδώ και χρόνια τους Νικς. Πολλοί μάλιστα δημοσίευσαν παλαιότερες φωτογραφίες της από αγώνες της ομάδας, υπενθυμίζοντας ότι ζει στη Νέα Υόρκη από το 2014.
Ορισμένοι σχολίασαν επίσης ότι, παρά το γεγονός πως ο αρραβωνιαστικός της, Τράβις Κέλσι είναι γνωστός υποστηρικτής των Cleveland Cavaliers, η ίδια δεν έχει αναθεωρήσει την προτίμησή της στους Νιου Γιορκ Νικς. Πιο αναλυτικά, ένα πρόσωπο έγραψε: «Δεν είμαι καν θαυμαστής της, αλλά φαίνεται πως είναι πραγματικά φίλαθλος των Νικς εδώ και χρόνια. Δεν φόρεσε ούτε καν τα χρώματα του Κλίβελαντ για χάρη του συντρόφου της».
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τις αδελφές Άλανα και Έστε Χάιμ, ενώ καθόταν δίπλα στην ηθοποιό Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ. Στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα όπως ο Σπάικ Λι, Τιμοτέ Σαλαμέ, Κάιλι Τζένερ, Μάικλ Τζέι Φοξ και Άνταμ Σάντλερ.
Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, η αθλητική σχολιάστρια των Νικς, Μόνικα ΜακΝατ απευθύνθηκε στον συνάδελφό της, Τάιλερ Μάρεϊ, λέγοντας: «Είναι η Τέιλορ Σουίφτ εκεί κάτω;». Ο Μάρεϊ φάνηκε να μην είναι βέβαιος ότι επρόκειτο για τη διάσημη τραγουδίστρια, με τη Μακ Νατ να επιμένει: «Με αυτή τη μακριά αλογοουρά, δεν είναι αυτή με τα μπλε;».
Τότε, ο συνάδελφός της απάντησε: «Δεν ξέρω αν σε πιστεύω», ενώ ταυτόχρονα έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσει την κάμερα και να κάνει ζουμ προς το σημείο όπου βρισκόταν η Τέιλορ Σουίφτ. Λίγο αργότερα, η Μακ Νατ ακούστηκε να σχολιάζει: «Δεν είναι φίλαθλος των Νικς. Φύγε από εδώ κοπέλα μου».
Δείτε βίντεο
June 11, 2026
Ορισμένοι σχολίασαν επίσης ότι, παρά το γεγονός πως ο αρραβωνιαστικός της, Τράβις Κέλσι είναι γνωστός υποστηρικτής των Cleveland Cavaliers, η ίδια δεν έχει αναθεωρήσει την προτίμησή της στους Νιου Γιορκ Νικς. Πιο αναλυτικά, ένα πρόσωπο έγραψε: «Δεν είμαι καν θαυμαστής της, αλλά φαίνεται πως είναι πραγματικά φίλαθλος των Νικς εδώ και χρόνια. Δεν φόρεσε ούτε καν τα χρώματα του Κλίβελαντ για χάρη του συντρόφου της».
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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