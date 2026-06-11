Όχι smartphone πριν από τα 13 έτη, συστήνει η αρχή Δημόσιας Υγείας στην Σουηδία

«Η χρήση του συμβάλλει στην απόσπαση προσοχής, στην κοινωνική πίεση, όπως και στην έκθεση σε επιβλαβή περιεχόμενα και επαφές», τονίζεται στην ανακοίνωση