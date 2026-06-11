Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Και ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τα κοινωνικά δίκτυα για τους κάτω από 16
Και ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τα κοινωνικά δίκτυα για τους κάτω από 16
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ριζικά μέτρα για τη ρύθμιση των chatbot τεχνητής νοημοσύνης και τον περιορισμό του «επιβλαβούς περιεχομένου» στο Διαδίκτυο
Στον δρόμο που άνοιξε η Αυστραλία και τον οποίο παίρνουν και άλλες χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, κινείται και ο Καναδάς που προτείνει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά και εφήβους κάτω των 16 ετών.
Σε αντίθεση με τον αυστραλιανό νόμο, οι εταιρείες τεχνολογίας θα μπορούν να παρακάμψουν την απαγόρευση, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν πολιτικές για την ελαχιστοποίηση της βλάβης στους ανηλίκους, αναφέρει το BBC.
Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες στην καναδική Βουλή, περιλαμβάνει ριζικά μέτρα για τη ρύθμιση των chatbot τεχνητής νοημοσύνης και τον περιορισμό του «επιβλαβούς περιεχομένου» στο Διαδίκτυο, όπως το μπούλινγκ μέσω σχολίων ή αυτό που παρακινεί για βία. Δημιουργείται ακόμη μια ρυθμιστική αρχή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εταιρειών τεχνολογίας.
Η πίεση στη κυβέρνηση Κάρνεϊ έχει μεγαλώσει διότι η προηγούμενη κυβέρνηση Τριντό είχε προσπαθήσει δύο φορές να περάσει ανάλογη νομοθεσία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Όπως ακόμη σημειώνει το BBC, ο νόμος έρχεται εν όψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, την επόμενη εβδομάδα, όπου οι ηγέτες του κόσμου αναμένεται να συζητήσουν και να εκδώσουν δηλώσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των παιδιών από βλάβες στο Διαδίκτυο.
Στον Καναδά η συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αναζωπυρώθηκε μετά τη μαζική δολοφονία σε σχολείο (οκτώ νεκροί, από τους οποίους έξι παιδιά). Η 18χρονη που συνελήφθη αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να συζητήσει για όπλα και βία.
Σε αντίθεση με τον αυστραλιανό νόμο, οι εταιρείες τεχνολογίας θα μπορούν να παρακάμψουν την απαγόρευση, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν πολιτικές για την ελαχιστοποίηση της βλάβης στους ανηλίκους, αναφέρει το BBC.
Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες στην καναδική Βουλή, περιλαμβάνει ριζικά μέτρα για τη ρύθμιση των chatbot τεχνητής νοημοσύνης και τον περιορισμό του «επιβλαβούς περιεχομένου» στο Διαδίκτυο, όπως το μπούλινγκ μέσω σχολίων ή αυτό που παρακινεί για βία. Δημιουργείται ακόμη μια ρυθμιστική αρχή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εταιρειών τεχνολογίας.
Η πίεση στη κυβέρνηση Κάρνεϊ έχει μεγαλώσει διότι η προηγούμενη κυβέρνηση Τριντό είχε προσπαθήσει δύο φορές να περάσει ανάλογη νομοθεσία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Όπως ακόμη σημειώνει το BBC, ο νόμος έρχεται εν όψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, την επόμενη εβδομάδα, όπου οι ηγέτες του κόσμου αναμένεται να συζητήσουν και να εκδώσουν δηλώσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των παιδιών από βλάβες στο Διαδίκτυο.
Στον Καναδά η συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αναζωπυρώθηκε μετά τη μαζική δολοφονία σε σχολείο (οκτώ νεκροί, από τους οποίους έξι παιδιά). Η 18χρονη που συνελήφθη αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να συζητήσει για όπλα και βία.
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