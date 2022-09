Κλείσιμο

Ο Ιάκωβος Δ, βασιλιάς της Σκωτίας

Κάποιοι διάσημοι που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, έχουν όπως φαίνεται… γαλάζιο αίμα στις φλέβες τους, καθώς προέρχονται από βασιλικές οικογένειες. Η Σίντι Κρόφορντ, ο Τζόνι Ντεπ και ο Ρέιφ Φάινς είναι μερικοί από τους αστέρες του Χόλιγουντ που τελικά αποδεικνύονται μακρινοί συγγενείς των γαλαζοαίματων.Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια Έλεν Ντε Τζένερις , είναι η μακρινή ξαδέρφη της Κέιτ Μίντλετον . Το 2011 η Ντε Τζένερις ανακάλυψε ότι ήταν η 15η ξαδέλφη της Δούκισσας του Κέιμπριτζ.Σύμφωνα με γράμμα από το New England Historic Genealogical Society, οι δύο γυναίκες έχουν συγγένεια από έναν άνδρα με το όνομα Sir Thomas Fairfax και τη γυναίκα του, Άγκνες Γκασκόιν, που έζησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του 1500.Είναι επίσης απόγονος του Βασιλιά Εδουάρδου Γ΄, ο οποίος κυβέρνησε την Αγγλία από το 1327 μέχρι το θάνατό του το 1377.ανακάλυψε ότι κατάγεται από ευρωπαϊκούς βασιλείς. Πιο συγκεκριμένα είναι η 41ης γενιάς δισέγγονη του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Καρλομάγνου. Το 2013 το διάσημο supermodel των 90s εμφανίστηκε στην εκπομπή «Who Do You Think You Are?», που εντόπιζε με επιστημονικό τρόπο την καταγωγή και τους προγόνους διάσημων ανθρώπων. Έτσι, η Κρόφορντ ανακάλυψε με έκπληξη ότι ένας από τους προγόνους της ήταν στην πραγματικότητα Ρωμαίος αυτοκράτορας. Κι όχι οποιοσδήποτε αυτοκράτορας, αλλά ο ίδιος ο Καρλομάγνος.Όπως αποδεικνύεται, η Μέγκαν Μαρκλ , είχε ανέκαθεν συγγένεια με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ακόμη και πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι Σύμφωνα με γενεαλόγους, η πρώην ηθοποιός της σειράς «Suits» είναι άμεσος απόγονος του βασιλιά Εδουάρδου Γ' της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1327 έως το 1377. Αυτό κάνει εκείνη και τον Χάρι 17α ξαδέλφια. Ρέιφ Φάινς κατάγεται από βασιλική οικογένεια, μιας και είναι ο 8ος ξάδερφος του πρίγκιπα Καρόλου. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία τον Βόλντεμορτ στο Χάρι Πότερ, σχετίζεται με τους γαλαζοαίματους μέσω του Ιάκωβου Β' της Σκωτίας, ο οποίος κυβέρνησε κατά τη δεκαετία του 1400. Μπιγιονσέ Νόουλς σχετίζεται επίσης με τη βασιλική οικογένεια. Η διάσημη τραγουδίστρια εντοπίζει τις βασιλικές της ρίζες στη Λουιζιάνα και στους Γάλλους, καθώς προγονός της είναι ο βασιλιάς Ερρίκος Β' της Αγγλίας, ο οποίος ήταν ο 24ος προπάππους της βασίλισσας Ελισάβετ.Μπορεί η Μαντόνα να είναι βασίλισσα της ποπ, ωστόσο το βασιλικό αίμα ρέει και στις φλέβες της. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια είναι ένατη ξαδέρφη της Δούκισσας της Κορνουάλης, Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς.Επίσης, ο πρώην σύζυγός της Μαντόνα, Γκάι Ρίτσι, είναι επίσης συγγενής με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, καθώς είναι έκτος ξάδερφος με τη Δούκισσα του Κέιμπριτζ και ήταν καλεσμένος στο γάμο της με τον Τομ Χανκς , όπως ισχυρίζεται, είναι γαλαζοαίματος… και όχι άδικα. Στην πραγματικότητα είναι απόγονος του βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1199 έως το 1216.Η φήμη του Ρόμπερτ Πάτινσον , όταν πρωταγωνίστησε στο Twilight , εκτοξεύτηκε. Αν και ακούγεται παράδοξο, καθότι ενσάρκωσε τον βρικόλακα Έντουαρντ, η οικογένειά του έχει συνδέσμους με τον Βλαντ τον Παλουκωτή, την πραγματική έμπνευση πίσω από τον Δράκουλα. Ωστόσο λέγεται επίσης ότι κατάγεται και απόβασιλική οικογένεια, μιας και είναι μακρινός ξάδερφος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, σύμφωνα με τους γενεαλόγους. Πάρις Χίλτον έχει επίσης βασιλικές ρίζες καθώς είναι 20ή ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Πιο συγκεκριμένα και οι δύο σχετίζονται με τον Ερρίκο Β 'της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1154 έως το 1189.Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, Χίλαρι Νταφ , έχει επίσης συγγένεια με τη βασίλισσα Ελισάβετ, αφού είναι 18η ξαδέλφη της. Οι δυο τους μοιράζονται έναν πρόγονο, τον βασιλιά Εδουάρδο Γ', ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 1327 και 1377. Αντζελίνα Τζολί είναι συγγενής με τη γαλλική βασιλική οικογένεια και τον βασιλιά Φίλιππο Β ', ο οποίος βασίλεψε από το 1180 έως το 1223 και είναι ένας από τους προγόνους της, από την πλευρά της μητέρας της.Ο πρώην της σύζυγος, Μπραντ Πιτ , έχει επίσης βασιλική καταγωγή. Η μητέρα του Μπραντ Πιτ συνδέεται με τον βασιλιά Ερρίκο Β' της Αγγλίας, ο οποίος κυβέρνησε από το 1154 έως το 1189. Χιου Γκραντ γεννήθηκε στο Λονδίνο και βασιλικό αίμα ρέει και στις δικές του φλέβες, καθώς είναι απόγονος του Ερρίκου Ζ ', του πρώτου μονάρχη του Οίκου των Τυδώρ. Είναι επίσης συγγενής με τον Ιάκωβο Δ ', βασιλιά της Σκωτίας, ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 1488 και 1513.H ηθοποιός του Kill Bill και πολλών άλλων επιτυχιών, Ούμα Θέρμαν , είναι 21η ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ. Ειδικότερα από την πλευρά του μπαμπά της, είναι άμεσος απόγονος του Εδουάρδου Α ', ο οποίος κυβέρνησε την Αγγλία μεταξύ 1272 και 1307.Ο χαρακτήρας του Τζον Σνόου από το Game of Thrones , δεν είναι μόνο μέρος του σεναρίου της σειράς, καθώς και στην πραγματική ζωή ο Κιτ Χάρινγκτον έχει βασιλικούς δεσμούς.Ο Βρετανός σταρ είναι απόγονος του βασιλιά Καρόλου Β' της Αγγλίας και οι βασιλικοί του δεσμοί προέρχονται από τη γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του, τη Λαβέντερ Σεσίλια Ντένι. Σελίν Ντιόν που είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο χάρη στις κορυφαίες επιτυχίες της και την απίστευτη φωνή της έχει κι αυτή βασιλικούς δεσμούς. Η Καναδή τραγουδίστρια είναι συγγενής με τον βασιλιά Φίλιππο Β' της Γαλλίας, του οποίου η στέψη έγινε το 1179. Τζόνι Ντεπ έχει μακρινούς οικογενειακούς δεσμούς μαζί με τη βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας.Ο σταρ των « Πειρατών της Καραϊβικής » είναι 20ος ξάδερφος της βασίλισσας, σύμφωνα με έναν γενεαλόγο που ερευνά το γενεαλογικό δέντρο του ηθοποιού, καθώς και οι δύο είναι απόγονοι του Εδουάρδου Γ ', ο οποίος πέθανε το 1377. Τζέικ Τζίλενχαλ και η αδελφή του Μάγκι συνδέονται επίσης με τον Βασιλιά Εδουάρδο Γ', μέσω του πατέρα τους. Αυτός ο βασιλικός δεσμός τους κάνει 19α ξαδέλφια με τη