Ομόλογα και Ιράν πίεσαν τη Wall Street – Τρίτη σερί πτώση για τον S&P 500
Η αμερικανική αγορά παρέμεινε νευρική λόγω της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων, του πολέμου με το Ιράν και των φόβων για νέα αύξηση επιτοκίων, ενώ οι επενδυτές περιμένουν τα κρίσιμα αποτελέσματα της Nvidia, που θα δώσουν κατεύθυνση στον κλάδο της AI
Η νέα βουτιά στα αμερικανικά ομόλογα που οδήγησε τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά, η ενίσχυση των φόβων για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed και βέβαια η γεωπολιτική αβεβαιότητα, περιόρισε τη διάθεση των επενδυτών για αγορές μετοχών οδηγώντας τους δείκτες της Wall Street σε αρνητικό έδαφος.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,65% στις 49.363 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0,67% και τις 7.353 μονάδες και ο Nasdaq προσγειώθηκε κάτω από τις 26.000 μονάδες, στις 25.870, με απώλειες ύψους 0,84%.
Με το Brent να διατηρείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και χωρίς ορατό τέλος στη σύγκρουση με το Ιράν, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάχθηκε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007, στο 5,18%. Την ίδια ώρα και η απόδοση-βαρόμετρο του 10ετούς κινείτο στο υψηλότερο σημείο από τον Ιανουάριο του 2025, στο 4,66%
«Το ζήτημα της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί πιθανή απειλή για τη σημερινή ακριβή χρηματιστηριακή αγορά», σχολίασε ο Ματ Μέιλι της Miller Tabak.
«Σήμερα παρατηρείται κατοχύρωση κερδών καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να αυξάνονται. Το selloff στα παγκόσμια ομόλογα διατηρεί την πίεση στις μετοχές», συμφώνησε και ο ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Jones Trading, Μάικλ Ο’Ρουρκ.
Έρευνα της Bank of America που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι το 62% των διαχειριστών κεφαλαίων παγκοσμίως αναμένει πως η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου θα φθάσει στο 6%, επίπεδο που θα αποτελούσε το υψηλότερο από τα τέλη του 1999 και περίπου 85 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Μόλις το 20% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτίμησε ότι η απόδοση του 30ετούς θα κινηθεί χαμηλότερα προς το 4%.
Οι αγορές ανησυχούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν τις πιθανότητες η επόμενη κίνηση της Federal Reserve να είναι αύξηση επιτοκίων αντί για μείωση. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι traders βλέπουν πλέον περίπου 60% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2027, ενώ το ενδεχόμενο αύξησης ήδη από τον Δεκέμβριο θεωρείται σχεδόν «50-50».
Παράλληλα, έρευνα της Bank of America έδειξε ότι το 16% των fund managers περιμένει πλέον αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ μόλις το 16% βλέπει σταθερά επιτόκια.
Πάντως, οι τεχνολογικές μετοχές ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους μία ημέρα πριν από τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της Nvidia, την Τετάρτη, που θεωρούνται βαρόμετρο για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Τα αποτελέσματα της εταιρείας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια αγορά που δείχνει κουρασμένη και βρίσκεται αντιμέτωπη με ανησυχίες για την άνοδο των αποδόσεων και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed λόγω της επιστροφής του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Πολ Στάνλεϊ της Granite Bay Wealth Management.
«Ο λόγος που τα αποτελέσματα της Nvidia είναι τόσο σημαντικά είναι ότι οι επενδυτές χρειάζονται διαβεβαιώσεις πως το story της AI παραμένει ισχυρό και ότι η εταιρεία παράγει επαρκή ανάπτυξη εσόδων ώστε να δικαιολογείται η υψηλή αποτίμησή της», επεσήμανε από την πλευρά του και ο επικεφαλής επενδύσεων της Granite Bay Wealth Management, Πολ Στάνλεϊ.
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των αγορών. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ακύρωσε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα τριών ηγετών χωρών του Κόλπου.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «διεξάγονται πλέον σοβαρές διαπραγματεύσεις» και πρόσθεσε ότι, κατά την άποψη των ηγετών του Κόλπου, «θα υπάρξει συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».
Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από επίθεση κατά του Ιράν, αναζωπυρώνοντας τις απειλές του στο πλαίσιο των πιέσεων για την επίτευξη συμφωνίας.
Από την πλευρά της Τεχεράνης, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ανακοίνωσε ότι η χώρα απέστειλε και νέα ειρηνευτική πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προβλέπει παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση.
Το σχέδιο της Τεχεράνης περιλαμβάνει επίσης αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, άρση κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters η νέα πρόταση του Ιράν δεν διαφέρει ουσιαστικά από προηγούμενες προτάσεις, τις οποίες είχαν απορρίψει οι ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, το NATO ξεκίνησε να συζητά το ενδεχόμενο να συμβάλει στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, εάν αυτά δεν ανοίξουν εκ νέου έως τις αρχές Ιουλίου.
Σε επίπεδο G7, o υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να συμβάλουν στην αποδυνάμωση των οικονομικών δικτύων του Ιράν. «Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει στερήσει από το ιρανικό καθεστώς έσοδα για τα εξοπλιστικά του προγράμματα, τους τρομοκρατικούς αντιπροσώπους και τις πυρηνικές του φιλοδοξίες», ανέφερε ο Μπέσεντ στην ομιλία του στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7, στο Παρίσι.
Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να προχωρήσουν σε κυρώσεις κατά των χρηματοδοτών του Ιράν και να κλείσουν εταιρείες-βιτρίνες και τραπεζικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται από την Τεχεράνη.
Σε εταιρικό επίπεδο, η Google της Alphabet ανακοίνωσε redesign της μηχανής αναζήτησης, την πιο εκτεταμένη των τελευταίων 25 ετών, αλλά και νέα εργαλεία AI για προγραμματιστές, στο πλαίσιο της προσπάθειας της εταιρείας να ενισχύσει την επιρροή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Cisco προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «σκαμπανεβάσματα» στα περιθώρια κέρδους της καθώς επεκτείνεται περαιτέρω στις υποδομές AI.
Η Intercontinental Exchange, ιδιοκτήτρια του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε νέα συμβόλαια futures για υπολογιστική ισχύ, καθώς αναπτύσσεται η αγορά που αποτιμά την υποδομή πίσω από την AI.
Παράλληλα, βασικός δείκτης πωλήσεων της Home Depot υποχώρησε κάτω από τις εκτιμήσεις στο τελευταίο τρίμηνο, καθώς η αδύναμη αγορά κατοικίας και τα υψηλά επιτόκια περιόρισαν τις δαπάνες των καταναλωτών για ανακαινίσεις. Η Target, από την άλλη πλευρά, έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις ισχυρότερες μετοχές λιανικής της χρονιάς, ξεπερνώντας αρκετούς ανταγωνιστές στον κλάδο. Ωστόσο, το ράλι έχει ανεβάσει σημαντικά τον πήχη ενόψει των επικείμενων αποτελεσμάτων τριμήνου.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους της ημέρας ξεχώρισε η Micron Technology, η οποία αντιστάθηκε στις πιέσεις που δέχτηκαν έτερες μετοχές ημιαγωγών, όπως η Broadcom, η Qualcomm και βέβαια η Nvidia.
Θετικά κινήθηκε επίσης η Home Depot, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων, όπως και η Target, με τη μετοχή της να συνεχίζει το εντυπωσιακό φετινό ράλι της, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ισχυρά αποτελέσματα λιανικής μέσα στην εβδομάδα.
Άλμα κοντά στο 7% και για την Shake Shack, καθώς έγινε γνωστό ότι έξι στελέχη της, ανάμεσα τους και ο CEO, προχώρησαν σε σημαντικές αγορές μετοχών της εταιρείας αξίας 3,2 εκατ. δολαρίων.
Στον αντίποδα, στους μεγάλους χαμένους βρέθηκαν οι εταιρείες κατασκευής σπιτιών, όπως η D.R.Horton και η Lennar, με τις μετοχές τους να ακολουθούν την καθοδική τροχιά των ομολογιακών αποδόσεων.
Σημαντικές πιέσεις δέχθηκε η Alphabet, παρά τις ανακοινώσεις νέων AI εργαλείων και τον επανασχεδιασμό του Google Search, καθώς η αγορά εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στις τεράστιες επενδύσεις AI και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό με OpenAI και Anthropic.
Απώλειες κατέγραψε επίσης η CoreWeave, η οποία έχασε περίπου 4%, μετά την ανακοίνωση κοινού project Google–Blackstone ύψους 5 δισ. δολαρίων για data centers AI, που εντείνει τον ανταγωνισμό στο cloud computing, αλλά και η Akamai Technologies, μετά την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ύψους 2,6 δισ. δολαρίων.
Πηγή: www.newmoney.gr
