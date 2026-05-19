Η Ταϊλάνδη περιορίζει σε 30 ημέρες την παραμονή τουριστών χωρίς βίζα: Αφορά και την Ελλάδα το μέτρο
Η διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών θα αποφασίζεται πλέον διαφορετικά ανά χώρα
Τουρίστες από δεκάδες χώρες, μεταξύ τους και την Ελλάδα, θα πρέπει στο μέλλον να υποβάλουν αίτηση για βίζα, εάν επιθυμούν να παραμείνουν στην Ταϊλάνδη για περισσότερο από 30 ημέρες, σύμφωνα με τη νέα πολιτική της κυβέρνησης.
Μεταξύ των χωρών που απολάμβαναν την εξαίρεση των 60 ημερών περιλαμβάνονταν η Αυστραλία, η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιταλία, η Ισπανία και οι ΗΠΑ, αναφέρει το BBC.
Από τον Ιούλιο του 2024, τουρίστες από 93 χώρες είχαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τη χώρα χωρίς βίζα για 60 ημέρες, στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την τόνωση της οικονομίας μετά την πανδημία του Covid.
Ωστόσο, σήμερα Τρίτη η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδια για την κατάργηση αυτής της εξαίρεσης, οπότε η διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών θα αποφασίζεται πλέον διαφορετικά ανά χώρα. Μεταξύ των λόγων για την αλλαγή ανέφερε την ασφάλεια και τη σύγχυση που προκαλεί το σύστημα βίζας.
Πολλοί από τους πολίτες αυτών των χωρών με την εξαίρεση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βίζα για διαμονή άνω των 30 ημερών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, αν και ορισμένοι θα έχουν περιόδους απαλλαγής μικρότερες ή μεγαλύτερες, βάσει αμοιβαίων συμφωνιών με κάθε χώρα.
Το νέο σύστημα βίζας θα τεθεί σε ισχύ 15 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν θα ισχύσει αναδρομικά για ταξιδιώτες που ήδη θα είναι στη χώρα.
