Η Μπόρνμουθ κράτησε στο 1-1 τη Σίτι και έστεψε πρωταθλήτρια την Άρσεναλ, βίντεο
Μία ημέρα μετά την είδηση σοκ της αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα στο φινάλε της σεζόν, η Σίτι έχασε και τις όποιες μαθηματικές ελπίδες είχε για τον φετινό τίτλο - Η Άρσεναλ ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια
Η κόκκινη πλευρά του Βόρειου Λονδίνου πανηγυρίζει σήμερα την επιστροφή στην κορυφή της Premier League.
Εικοσιτέσσερις ώρες μετά την αγχωτική νίκη της Άρσεναλ επί της Μπέρνλι, η απίθανη Μπόρνμουθ του Άντονι Ιραόλα εξασφάλισε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν και με το (εντελώς άδικο) 1-1 κόντρα στη Σίτι μετέτρεψε σε διαδικαστική την τελευταία αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, όσον αφορά τη μάχη του τίτλου.
Η Άρσεναλ είναι πλέον στο +4 από τους «πολίτες» που για πρώτη φορά επί των ημερών του Πεπ Γκουαρδιόλα μένουν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μακριά από την κορυφή της Premier League.
Η Σίτι ήξερε ότι μόνο με νίκη θα μπορούσε να ελπίζει σε ανατροπή στο τελευταίο ματς (υποδέχεται τη Βίλα, η Άρσεναλ παίζει στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας), αλλά με εξαίρεση το πρώτο 15λεπτο (μια καλή στιγμή με τον Ντοκού και ένα ακυρωθέν γκολ του Σεμένιο για οφσάιντ) δεν έδειξε πρόσωπο ομάδας που παίζει τελικό επιβίωσης...
Κι η Μπόρνμουθ, που επίσης ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει τον Ισπανό τεχνικό της, όσο περνούσε η ώρα τόσο πιο απειλητική γινόταν με τον Ελ Κρουπί τζούνιορ στο 37' να βάζει φωτιά στο Vitality Stadium εκτελώντας τον Ντοναρούμα με άπιαστο πλασέ...
Δείτε ΕΔΩ το γκολ.
Οι «πολίτες» είχαν στη διάθεση τους μία ώρα για να φτάσουν στην ανατροπή, ωστόσο σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μπόρεσαν να βγάλουν μέσα στο γήπεδο τον καλό τους εαυτό με αποτέλεσμα η Μπόρνμουθ να κρατά άνετα το προβάδισμα και από το 89' ΄΄εως το 90'+5' έχασε τρεις απίθανες ευκαιρίες για το 2-0 (ανάμεσα τους και δοκάρι σε ανεπανάληπτο τετ α τετ).
Και το πλήρωσε (χάνοντας τις ελπίδες που είχε ακόμη και για το Champions League) καθώς στο 90'+5' σε φάση διαρκείας ο Χάαλαντ ισοφάρισε σε 1-1! Μάλιστα στο επόμενο δίλεπτο οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν μια μυθική ανατροπή αλλά Ρόδρι και Τσέρκι μπερδεύτηκαν και δεν μπόρεσαν να βρουν το σουτ για το 1-2.
Δευτερόλεπτα μετά ο Τέιλορ σφύριξε τη λήξη με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την ευρωπαϊκή τους έξοδο και τους φιλοξενούμενους να αποχωρούν με σκυμένα τα κεφάλια.
