Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για τη νέα σειρά ανθολογίας τρόμου του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο , με τίτλο «».Η πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια και θα αφηγηθεί διάφορες τρομακτικές ιστορίες.Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν παρουσιάζει λεπτομέρειες ή πλάνα από τις ιστορίες, αλλά δείχνει όλα τα ταλέντα που εμπλέκονται στη σειρά. Μερικοί από τους σκηνοθέτες που εμφανίζονται είναι οι Jennifer Kent (The Babadook), David Prior (The Empty Man), Catherine Hardwicke (Twilight) και η Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night).Στη σειρά θα πρωταγωνιστήσουν μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Tim Blake Nelson (Watchmen), Crispin Glover, Peter Weller (Robocop) και Rupert Grint (Harry Potter).Το Netflix θα ανακοινώσει σύντομα την ημερομηνία πρεμιέρας του «Cabinet of Curiosities».