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Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας, 112 για ετοιμότητα, 7 εναέρια στη μάχη
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας, 112 για ετοιμότητα, 7 εναέρια στη μάχη

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας, 112 για ετοιμότητα, 7 εναέρια στη μάχη
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Στεφάνι Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκεται μακριά από τον οικισμό και δεν απειλεί άμεσα κατοικημένη περιοχή. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικότερα 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης στο σημείο είναι και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Πελοποννήσου ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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