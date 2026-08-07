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Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας, 112 για ετοιμότητα, 7 εναέρια στη μάχη
Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας, 112 για ετοιμότητα, 7 εναέρια στη μάχη
Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Στεφάνι Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκεται μακριά από τον οικισμό και δεν απειλεί άμεσα κατοικημένη περιοχή. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικότερα 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης στο σημείο είναι και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Πελοποννήσου ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε αγροτοδασική έκταση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες βρίσκεται μακριά από τον οικισμό και δεν απειλεί άμεσα κατοικημένη περιοχή. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, το 112 απέστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Στεφάνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικότερα 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης στο σημείο είναι και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) της Πελοποννήσου ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοπδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνι Κορινθίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026
Κινητοποιήθηκαν 53 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 16 οχήματα 3 Ε/Π και 4 Α/Φ, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Πελοποννήσου.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
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