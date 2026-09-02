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Ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο κουτί που εντοπίστηκε στην Φιλελλήνων, δείτε βίντεο
Ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο κουτί που εντοπίστηκε στην Φιλελλήνων, δείτε βίντεο
Το σημείο αποκλείστηκε από κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που έσπεσε στο σημείο - Το ύποπτο αντικείμενο περιείχε κομμάτια ξύλου
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου στο πεζοδρόμιο, σε κοντινή απόσταση από τράπεζα.
Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο κουτί που εντοπίστηκε υπήρχαν κομμάτια ξύλου.
Τελικά, μετά από λίγη ώρα, αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.
Σημειώνεται πως λόγω των ερευνών περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο κουτί που εντοπίστηκε υπήρχαν κομμάτια ξύλου.
Τελικά, μετά από λίγη ώρα, αποφασίστηκε να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σημειώνεται πως λόγω των ερευνών περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.
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