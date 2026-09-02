Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο

Εδώ και εβδομάδες, οι βιαιότητες επικεντρώνονται στην περιοχή της Ναμπατίγιε όπου ο ισραηλινός στρατός, που κατέχει ένα τμήμα του νότιου Λιβάνου, επιχειρεί να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ από έναν στρατηγικής σημασίας λόφο, τον Αλί Τάχερ