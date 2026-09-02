Red code αύριο για Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιές Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς Red Code

Red code αύριο για Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη 3 Σεπτέμβρη

Red code αύριο για Αττική, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Για αύριο Πέμπτη 3/9, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα σε κατάσταση Red Code τίθενται οι:

- Η Περιφέρεια Αττικής

- Οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

- Η ΠΕ Κυκλάδων ( Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

- Η ΠΕ Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Δείτε τον Χάρτη Υψηλού Κινδύνου:



Κλείσιμο
Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

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