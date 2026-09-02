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Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο έργο του σπουδαίου καλλιτέχνη αναφέρθηκαν επίσημοι που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη
Παρουσία πλήθους κόσμου και επίσημων φορέων τελέστηκε σήμερα το πρωί στο Κοιμητήριο Γαλατά το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του.
Παρόντες η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι βουλευτών, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης κ. Αλέκος Μαρινάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Σοφία Μαλανδράκη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Χανιώτη μουσικοσυνθέτη που πέρασε αφενός στην αιωνιότητα, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές.
Παρών στο μνημόσυνο ήταν και ο Christian Hoesch, επικεφαλής των τμημάτων συναυλιών, όπερας και μουσικολογίας του μουσικού εκδοτικού οίκου Schott. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο οίκος Schott είναι πλέον υπεύθυνος για τη διαχείριση του πνευματικού έργου του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.
Ιδιαίτερη νότα στην τελετή έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, με τρόπο που ταίριαζε στην περίσταση, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο, ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη.
Στο έργο του σπουδαίου καλλιτέχνη αναφέρθηκαν επίσημοι που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.
Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση στις 19.00 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης: 1925-2026: Με την απόσταση του χρόνου».
Παρόντες η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι βουλευτών, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης κ. Αλέκος Μαρινάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Σοφία Μαλανδράκη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Χανιώτη μουσικοσυνθέτη που πέρασε αφενός στην αιωνιότητα, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές.
Παρών στο μνημόσυνο ήταν και ο Christian Hoesch, επικεφαλής των τμημάτων συναυλιών, όπερας και μουσικολογίας του μουσικού εκδοτικού οίκου Schott. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο οίκος Schott είναι πλέον υπεύθυνος για τη διαχείριση του πνευματικού έργου του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.
Ιδιαίτερη νότα στην τελετή έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη, με τρόπο που ταίριαζε στην περίσταση, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο, ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη.
Στο έργο του σπουδαίου καλλιτέχνη αναφέρθηκαν επίσημοι που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.
Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση στις 19.00 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης: 1925-2026: Με την απόσταση του χρόνου».
Στις 19.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από τον Christian Hoesch, επικεφαλής τμημάτων συναυλιών, όπερας, μουσικολογίας του Μουσικού Οίκου Schott με τίτλο «Από την Κρήτη στον Ρήνο – Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης» ενώ θα γίνει μουσική αναφορά: “O ΜΙΚΗΣ με πιάνο και φωνή”
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