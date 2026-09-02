Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στις 19.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από τον Christian Hoesch, επικεφαλής τμημάτων συναυλιών, όπερας, μουσικολογίας του Μουσικού Οίκου Schott με τίτλο «Από την Κρήτη στον Ρήνο – Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης» ενώ θα γίνει μουσική αναφορά: “O ΜΙΚΗΣ με πιάνο και φωνή”