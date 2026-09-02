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Πόρτα τρένου στην Γερμανία άνοιξε ενώ κινούνταν με 200 χλμ./ώρα, έρευνες μετά από φόβους ότι επιβάτες εκτινάχθηκαν
Πόρτα τρένου στην Γερμανία άνοιξε ενώ κινούνταν με 200 χλμ./ώρα, έρευνες μετά από φόβους ότι επιβάτες εκτινάχθηκαν
Για ώρες, η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες διάσωσης χτένισαν στο σκοτάδι την περιοχή γύρω από τη σιδηροδρομική γραμμή
Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν άνοιξε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πόρτα βαγονιού τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity Express (ICE), ενώ ο συρμός κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τρένο ICE 528, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο–Ντόρτμουντ. Ο μηχανοδηγός φρέναρε άμεσα μόλις έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, ωστόσο το τρένο ακινητοποιήθηκε τελικά κοντά στην είσοδο σήραγγας στην περιοχή του Karlstadt am Main, στη Βαυαρία.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς υπήρξαν φόβοι ότι κάποιοι επιβάτες ενδέχεται να είχαν εκτιναχθεί από το βαγόνι την ώρα που ο συρμός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν έρευνες κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, μέσα στη νύχτα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν άνθρωποι στην περιοχή.
Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ελικόπτερο, drone και θερμικές κάμερες. Τελικά, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lohr am Main.
Η Deutsche Bahn με την σειρά της επιβεβαίωσε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι οι πόρτες των τρένων ICE δεν ανοίγουν κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας έλαβαν καταθέσεις από επιβάτες που βρίσκονταν στο πίσω τμήμα του τρένου, όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα.
Η ακριβής αιτία για το πώς και γιατί άνοιξε η πόρτα παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τρένο ICE 528, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μόναχο–Ντόρτμουντ. Ο μηχανοδηγός φρέναρε άμεσα μόλις έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, ωστόσο το τρένο ακινητοποιήθηκε τελικά κοντά στην είσοδο σήραγγας στην περιοχή του Karlstadt am Main, στη Βαυαρία.
Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς υπήρξαν φόβοι ότι κάποιοι επιβάτες ενδέχεται να είχαν εκτιναχθεί από το βαγόνι την ώρα που ο συρμός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν έρευνες κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, μέσα στη νύχτα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν άνθρωποι στην περιοχή.
Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ελικόπτερο, drone και θερμικές κάμερες. Τελικά, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Lohr am Main.
Η Deutsche Bahn με την σειρά της επιβεβαίωσε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι οι πόρτες των τρένων ICE δεν ανοίγουν κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας έλαβαν καταθέσεις από επιβάτες που βρίσκονταν στο πίσω τμήμα του τρένου, όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα.
Η ακριβής αιτία για το πώς και γιατί άνοιξε η πόρτα παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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