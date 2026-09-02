Η Ακρίτα δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής, ευχαρίστησε και το ΠΑΣΟΚ που την ψήφισε
Η Ακρίτα δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής, ευχαρίστησε και το ΠΑΣΟΚ που την ψήφισε
119 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητά της, 169 βουλευτές ψήφισαν «παρών» - Την κ. Ακρίτα στήριξαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση
Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, καθώς η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτησή της στη συγκεκριμένη θέση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την ίδια τη βουλευτή να ευχαριστεί τα κόμματα που τη στήριξαν, μεταξύ αυτών και το ΠΑΣΟΚ.
Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές από τους οποίους υπερψήφισαν οι 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν «παρών». Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων την κ. Ακρίτα υποστήριξαν οι ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση ενώ ΝΔ και Νίκη ψήφισαν «παρών».
Σε ανάρτηση που έκανε η ίδια δημοσιεύοντας και selfie μέσα από την ολομέλεια της Βουλής, έγραψε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που μπλόκαρε την υποψηφιότητά της και εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ευχαρίστησε και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητά της.
Ολόκληρη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:
«Τα αποτελεσματα της ψηφοφορίας για τη θέση Αντιπροέδρου.
Υπέρ 👉119 ψήφοι και 👉παρών 169 από τη ΝΔ και τη Νίκη. Η ΝΔ της αγιας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα.
Μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ που με πρότεινε ομόφωνα.
Ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα μας».
«Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μια ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία, μετά από 30 ολόκληρα έτη. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονεία της Δεξιάς».
Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές από τους οποίους υπερψήφισαν οι 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν «παρών». Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων την κ. Ακρίτα υποστήριξαν οι ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση ενώ ΝΔ και Νίκη ψήφισαν «παρών».
Σε ανάρτηση που έκανε η ίδια δημοσιεύοντας και selfie μέσα από την ολομέλεια της Βουλής, έγραψε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που μπλόκαρε την υποψηφιότητά της και εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ευχαρίστησε και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητά της.
Ολόκληρη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:
«Τα αποτελεσματα της ψηφοφορίας για τη θέση Αντιπροέδρου.
Υπέρ 👉119 ψήφοι και 👉παρών 169 από τη ΝΔ και τη Νίκη. Η ΝΔ της αγιας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα.
Μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ που με πρότεινε ομόφωνα.
Ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα μας».
Ρένα Δούρου: Σήμερα γράφτηκε άλλη μία μελανή σελίδα για τη Βουλή και τους θεσμούς, με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργούΔήλωση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στο Περιστύλιο:
«Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μια ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία, μετά από 30 ολόκληρα έτη. Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονεία της Δεξιάς».
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