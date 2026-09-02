Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς Κίνδυνος Πυρκαγιάς Φωτιά Πυρκαγιά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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