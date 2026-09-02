Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την Αττική και άλλες επτά περιοχές, δείτε τον χάρτη
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.
Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.
Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
‼️ Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 🔥 κατηγορίας 4️⃣ για αύριο Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου σε:— Civil Protection GR (@CivPro_GR) September 2, 2026
🔶 #Αττική
🔶 #Εύβοια
🔶 #Λέσβο #Χίο #Σάμο #Ικαρία
🔶 #Κυκλάδες
🔗 https://t.co/KNaCXhm1RA
ℹ️ https://t.co/flk1mylJWS pic.twitter.com/oEumPIoClU
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα