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Συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο
Συνελήφθησαν 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο
Οι συλληφθέντες, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και όπλα, για προστασία σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και τοκογλυφία
Χειροπέδες σε δύο άνδρες που αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών, την κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο, πέρασαν αστυνομικοί κατόπιν σχετικών ενταλμάτων
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, η σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ζακύνθου, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.
Πρόκειται για δύο 41χρονους, με τον έναν εκ των δύο, να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο.
Στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων, για την παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και την τοκογλυφία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, η σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ζακύνθου, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.
Πρόκειται για δύο 41χρονους, με τον έναν εκ των δύο, να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο.
Στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων, για την παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και την τοκογλυφία θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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