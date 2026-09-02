Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά στη Ρόδο, συνελήφθησαν οι γονείς

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κατοικία, δημιουργούσαν σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για τη ζωή των μελών της οικογένειας